خبرهای امیدوارکننده برای صنایع پتروشیمی:
پیگیری مستمر راه اندازی تولید یوتیلیتی در فجر انرژی با حضور مدیران ارشد صنعت پتروشیمی
نشستی با هدف بررسی موانع تولید یوتیلیتی و ارائه راهکارهای رفع آن، با حضور جمعی از مدیران ارشد صنعت پتروشیمی در شرکت فجر انرژی خلیج فارس برگزار شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس، در این جلسه احمدزاده با اشاره به اهمیت پایداری تولید در مجتمعهای صنعتی، تصریح کرد که تمام تلاش این مجموعه بر آن است تا شرایط لازم برای راهاندازی مجدد و تداوم تولید در شرکتها فراهم شود و موانع موجود در مسیر تأمین یوتیلیتیها برطرف شود.
در این نشست، بساقزاده مدیر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC)، بدری مدیرعامل پتروشیمی بوعلی سینا، آزادی مدیر مجتمع پتروشیمی مارون، ملکزاده مدیر مجتمع پتروشیمی تندگویان و جمعی از مدیران فجر انرژی حضور داشتند و به بررسی روشهای تسریع تولید در حوزه تأمین یوتیلیتی پرداختند.
تصمیمات اتخاذشده در این نشست، نویدبخش بهبود شرایط تأمین یوتیلیتی و تقویت پایداری تولید در مجتمعهای پتروشیمی بوده و خبرهای امیدوارکنندهای برای بخشهای مختلف صنعتی به همراه دارد.