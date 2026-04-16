مسیر تازه نیکوکاری برای بازسازی مدارس آسیب‌دیده

مسیر تازه نیکوکاری برای بازسازی مدارس آسیب‌دیده
امکان مشارکت سراسری مشترکان در پویش «فرشته‌های میناب» با هدف کمک به بازسازی مدارس آسیب‌دیده از جنگ، از طریق باشگاه مشتریان همراه اول و کددستوری «ستاره ۲۴ مربع» فراهم شد.

به دنبال خسارات واردشده به مدارس کشور از جمله دبستان شجره طیبه میناب، پویشی ملی با مشارکت نهادهای مسئول، خیرین مدرسه‌ساز و شرکت همراه اول برای تسریع در بازسازی فضاهای آموزشی شکل گرفته است.

کلیه مشترکان همراه اول می‌توانند با اهدای امتیازات باشگاه مشتریان خود در اپلیکیشن «همراه من» در بازسازی مدارس آسیب‌دیده سهیم شوند. 

همچنین بستر مشارکت مالی از طریق شماره‌گیری #24* و واریز مبلغ دلخواه برای عموم علاقه‌مندان فراهم شده است.

پویش «فرشته‌های میناب» با هدف ساخت سریع سرپناه آموزشی برای دانش‌آموزان و بازگشت هرچه زودتر آنان به کلاس درس، به همت جامعه خیرین مدرسه‌ساز، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آغاز شده و همراه اول به عنوان دارنده نشان «حامی مدرسه‌سازی کشور» در این اقدام ملی مشارکت دارد.

