مسرور برکنار شد/ انتصاب «فردوسی» برای سرپرستی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، «حسین فردوسی» که در حال حاضر مسئولیت «معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی» را بر عهده دارد، با حفظ این سمت به عنوان «سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری منصوب شد.
به گزارش ایلنا، در متن حکم صادر شده از سوی وزیر اقتصاد، بر لزوم هماهنگی کامل میان ارکان وزارتخانه و دبیرخانه مناطق آزاد برای پیشبرد اهداف راهبردی دولت تأکید شده است.
لازم به ذکر است که پیش از این، «رضا مسرور» مسئولیت دبیری شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را بر عهده داشت.