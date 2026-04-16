رکورد حمل بار ریلی در ایام جنگ شکسته شد
مدیرعامل راهآهن با تقدیر از عملکرد کارکنان راه آهن در ایام جنگ و شکسته شدن رکورد حمل بار ریلی، بر لزوم تدوین برنامه عملیاتی برای توسعه حمل و نقل ریلی در سال جدید تاکید کرد
به گزارش ایلنا، جبارعلی ذاکری در نخستین کمیسیون عالی گراف راهآهن در سال ۱۴۰۵ ضمن تسلیت به مناسبت شهادت رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیتالله خامنهای، نیروهای نظامی و جمعی از کارکنان راه آهن، از عملکرد درخشان و تلاشهای شبانهروزی کارکنان فعال در صنعت حمل و نقل ریلی در ایام جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد.
وی با اشاره به رشادت و همت کارکنان راهآهن در جریان جنگ تحمیلی سوم، گفت: با وجود آسیب های واردشده به زیرساختهای ریلی در این دوره، رکورد حمل بار ریلی در برخی روزها شکسته شد و میزان حمل بار روزانه از ۱۴۰ هزار تن عبور کرد؛ دستاوردی که بیانگر توانمندی، انسجام و تعهد مجموعه راهآهن است.
معاون وزیر راه و شهرسازی خواستار تدوین برنامه جامع عملیاتی برای توسعه حملونقل ریلی در سراسر کشور شد و گفت: با توجه به افزایش ظرفیت ناوگان، لازم است بخشهای بازرگانی ستاد و مناطق بهصورت فعال در جهت شناسایی و جذب بارهای جدید، بهویژه بارهای دارای تن کیلومتر بالا اقدام کنند.