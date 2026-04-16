به گزارش ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران، با محمد بن عبدالله آل ثانی، وزیر حمل و نقل دولت قطر، گفتگوی تلفنی انجام داد.

وزیر حمل‌ونقل قطر در این گفتگو اظهار داشت: از شنیدن صدای شما و اینکه خوب و سلامت هستید خوشحالم. امیدوارم با آرام شدن شرایط بتوانیم همکاری‌ها را توسعه و سرعت ببخشیم.

وی افزود: در حال حاضر با تغییر شرایط، اوضاع سختی را در منطقه شاهد هستیم. امیدوارم با هم از بحران عبور کنیم تا منافع منطقه تأمین شود و همه کمترین زیان را ببینند.

وزیر حمل‌ونقل قطر تأکید کرد: هیچ طرفی در این بحران پیروز نیست، نه از لحاظ سیاسی و نه از لحاظ اقتصادی.

وزیر راه و شهرسازی ایران در پاسخ گفت: جنگ برای همه شوم است و با نظر شما موافقم. جنابعالی کاملاً مستحضرید که در این جنگ مجدد، باز هم آمریکا شروع‌کننده بود.

نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در برهم‌زدن صلح

صادق تصریح کرد: ایران و قطر همسایه‌اند. ما ریشه‌های فرهنگی مشترک داریم و برادران و خواهران دینی هستیم.

وزیر راه و شهرسازی ایران افزود: آمریکا برای مردم ایران داعیه کمک داشت و دیدیم چه جنایت‌هایی کرد. مومن باید با ذکاوت باشد و باید با هم این مشکلات را حل کنیم.

صادق تأکید کرد: موافقم که شرایط هرچه سریع بین ایران و کشورهای منطقه سامان باید و آرامش برقرار شود، ولی نه با کمک کشورهای اجنبی.

گره‌خوردگی منافع و لزوم همکاری منطقه‌ای

وی اعلام کرد: منافع ما در منطقه به هم گره خورده و باید با کمک هم آرامش را برگردانیم. ما و شما و کشورهای منطقه باید آمریکا را از منطقه بیرون کنیم تا آرامش برگردد.

وزیر حمل‌ونقل قطر در ادامه گفت: سرکار خانم وزیر، من هم با مواردی که در زمینه آرام‌سازی شرایط و صلح در منطقه گفتید موافقم.

وی تصریح کرد: اگر نیاز باشد، آماده‌ایم با نهادهای بین‌المللی نیز موضوع را دنبال کنیم تا مشکلات حل شود و آرامش به منطقه برگردد.

وزیر حمل‌ونقل قطر در پایان گفت: ان‌شاءالله که در شرایط بهتری در آینده گفت‌وگو کنیم و خدا شرایط را برای همه منطقه بهبود دهد

انتهای پیام/