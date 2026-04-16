بررسی امنیت غذایی جهان متأثر از جنگ در اجلاس شانگهای
وزیر جهاد کشاورزی از عزم ایران برای فعالیت در کمیته کشاورزی و امنیت غذایی اجلاس شانگهای خبر داد و گفت: بررسی امنیت غذایی جهان متأثر از جنگ از نکات مهم این اجلاس در بیشکک است.
به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه اجلاس شانگهای در قرقیزستان گفت: حضور در این اجلاس نشانگر عزم ایران برای فعالیت هر چه بیشتر در کمیته کشاورزی و امنیت غذایی اجلاس شانگهای است که با وجود مشکلات در پرواز، بخشی از طریق مسیر به صورت زمینی محقق شد.
وی به بیانیه اجلاس شانگهای در بیشکک اشاره و از محکومیت جنگ، بررسی آثار بحران جنگ بر امنیت غذایی و لزوم پایان آن به عنوان نکات مهم در این بیانیه قدردانی کرد.