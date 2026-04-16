بررسی امنیت غذایی جهان متأثر از جنگ در اجلاس شانگهای

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه اجلاس شانگهای در قرقیزستان گفت: حضور در این اجلاس نشانگر عزم ایران برای فعالیت هر چه بیشتر در کمیته کشاورزی و امنیت غذایی اجلاس شانگهای است که با وجود مشکلات در پرواز، بخشی از طریق مسیر به صورت زمینی محقق شد.

وی به بیانیه اجلاس شانگهای در بیشکک اشاره و از محکومیت جنگ، بررسی آثار بحران جنگ بر امنیت غذایی و لزوم پایان آن به عنوان نکات مهم در این بیانیه قدردانی کرد.

انتهای پیام/