خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تست تصادف موفقیت‌آمیز تاراتوربوشارژ در آزمون AQS:

قوی‌ترین و ایمن‌ترین خودرو سواری ساخت داخل در آستانه ورود به خیابان‌ها

کد خبر : 1774015
لینک کوتاه کپی شد.

برای نخستین بار، ایران‌خودرو محصول جدید تارا توربوشارژ را که قوی‌ترین و ایمن‌ترین خودرو سواری ساخت داخل به شمار می‌رود، داوطلبانه به مرکز تست تصادف و ایمنی خودرو ایران(AQS) فرستاد.

به گزارش ایلنا، ویدیوی تست تصادف R94 تارا توربو نشان می‌دهد که این خودرو با موفقیت از تمام آیتم‌های مقاومت بدنه عبور کرده و تصویری روشن از ایمنی سرنشینان ارائه می‌دهد. 

تست R94 یا UN ECE R94 یکی از استانداردهای مهم ایمنی در دنیای خودرو به حساب می آید که بر اساس آن ایمنی سرنشینان در تصادف از جلو و طبق قوانین اروپا بررسی می‌شود. 

نتایج آزمون تصادف از جلو حاکی است، میزان انرژی واردشده به آدمک تست که ملاک ایمنی و سلامت سرنشینان است، با آخرین استانداردهای جهانی ایمنی خودرو مطابقت دارد. کیسه‌های هوا در زمان دقیق خود باز شده و ستون‌های اتاق سالم است، به‌گونه‌ای که درها با کمترین نیرو باز می‌شود. 

حجم ویدیو: ۱۳.۱۱M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۳:۵۵ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

