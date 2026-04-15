در اجرای دستورالعمل پرداخت مشوق‌های صادرات غیرنفتی در سال ١٤٠٤ موضوع نامه ابلاغی وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۲۸ اسفند ١٤٠٤، مقتضی است متقاضیان حداکثر تا روز دوشنبه ۳۱ فروردین ١٤٠٥نسبت به ارسال مدارک و مستندات مرتبط به همراه درخواست کتبی پس از ثبت در دبیرخانه سازمان برای بررسی و اقدامات لازم به دفاتر مربوطه سازمان توسعه تجارت ایران اقدام کنند.

بر این اساس، شیوه‌نامه پرداخت مشوق‌های صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۴ در اجرای بندهای ۱ و ۲ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۲ دستورالعمل پرداخت مشوق‌های صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۴ با موضوع ابلاغیه ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین شیوه‌نامه‌های اجرایی پرداخت مشوق‌های صادراتی سال ۱۴۰۴ برای حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات و افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات در بازارهای هدف صادراتی، نسبت به پرداخت کمک هزینه مذکور در بخش‌های عنوان شده به شرح جدول ذیل در پیوست برای سال ۱۴۰۴ اقدام نمایند.