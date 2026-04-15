سهولت جابجایی گمرکی محصولات کشاورزی ایران و ترکیه

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در سفر به ترکیه با ابراهیم یوماکلی وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

محور اصلی این دیدار را توسعه تجارت محصولات کشاورزی و سهولت در جابجایی گمرکات این محصولات تشکیل داد.

بررسی امنیت غذایی جهان متاثر از جنگ در اجلاس شانگهای

وزیر جهاد کشاورزی کشورمان در حاشیه این دیدار از دعوت وزیر کشاورزی قرقیزستان برای حضور ایران در اجلاس شانگهای خبر داد و گفت: با عضویت رسمی کشورمان در سازمان همکاری‌های اقتصادی شانگهای و فعالیت در کمیته کشاورزی و امنیت غذایی، در این اجلاس حضور خواهیم یافت تا موضوعات اخیر و جنگ ظالمانه و ناجوانمردانه صهیونیست‌ها و آمریکا و تاثیر آن در امنیت غذایی جهان و مواضع کشورمان در این حوزه را مطرح کنیم.

وی افزود: امنیت غذایی جهان متاثر از جنگ و اتفاقاتی در حوزه مسایل غذا در دنیا است که در این اجلاس بحث و بررسی خواهد شد.

نوری قزلجه به ابتکار عمل‌ها و پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران در اجلاس گذشته در خصوص سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌ها در حوزه تامین مالی برای موضوعات امنیت غذایی کشورهای عضو اشاره کرد و افزود: این مباحث نیز در اجلاس شانگهای بحث و بررسی خواهد شد.

به گفته وی، دیدارهای دوجانبه‌ای در حاشیه این اجلاس پیش‌بینی شده و کشور ما به عنوان عضو رسمی و فعال سازمان شانگهای سعی بر حضور مستمر در این جلسات دارد تا در توسعه و پیشرفت این سازمان نقش‌آفرین باشد.

