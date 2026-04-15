نوسازی ۴ هتل در گروه خلیج فارس/ رشد درآمدی در سایه ارتقای خدمات

مهران سوخکیان، مدیر هتل دلوار بوشهر و مدیر گروه خلیج فارس، در گفتگو با ایلنا به تشریح وضعیت بازسازی هتل‌ها، عملکرد مالی، نقش برند و برنامه‌های نوروزی این مجموعه پرداخت.

در کدام‌یک از هتل‌های زیرمجموعه، طی دو سال گذشته عملیات بازسازی یا نوسازی انجام شده است؟

در دو سال گذشته، بازسازی و نوسازی در چهار هتل زیرمجموعه گروه خلیج فارس شامل یاسوج، فیروزآباد، فسا و بوشهر انجام شده است. این اقدامات شامل ارتقای کیفیت واحدهای اقامتی و بهسازی فضاهای عمومی بوده و با هدف افزایش رضایتمندی مهمانان و ارتقای استاندارد خدمات اجرا شده‌اند.

آیا طی دو سال گذشته، هتل‌های زیرمجموعه با افزایش درآمد مواجه بوده‌اند؟ این رشد ناشی از چه عواملی بوده است؟

بله، تمام هتل‌های زیرمجموعه در دو سال اخیر شاهد رشد درآمدی قابل توجه بوده‌اند. عوامل اصلی این موفقیت عبارتند از:

-بازسازی و بهسازی واحدها که کیفیت خدمات را ارتقا داده و رضایت مهمانان را افزایش داده است

-بازاریابی هدفمند و توسعه بازار، به ویژه جذب مهمانان تجاری و اداری

-بهبود و تنوع خدمات رفاهی، از جمله کافی‌شاپ، رستوران و فضاهای عمومی

-اعمال نرخنامه‌های به‌روز و استانداردهای خدماتی

این اقدامات باعث افزایش درآمد در بخش‌های اقامت، پذیرایی و خدمات جانبی شده و توان اقتصادی هتل‌ها را تقویت کرده است.

عملکرد مجموعه در سال گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

عملکرد هتل‌های گروه، با وجود شرایط رقابتی و محدودیت‌های منطقه‌ای، بسیار مثبت و موفق ارزیابی می‌شود. تلاش مستمر مدیریت و کارکنان، برنامه‌ریزی اصولی و بازسازی‌های انجام‌شده، موجب حفظ جایگاه هتل‌ها در بازار و افزایش رضایتمندی مهمانان شده است.

برند هتل جهانگردی چه میزان در استقبال از مجموعه تأثیرگذار بوده است؟

برند ملی و شناخته‌شده هتل جهانگردی نقش بسیار مهمی در جذب مهمانان و افزایش اعتماد آن‌ها دارد. بازسازی‌ها و ارتقای کیفیت خدمات در دو سال اخیر موجب شده است استقبال مهمانان از هتل‌ها افزایش یابد و این برند به‌عنوان یک نماد ارزشمند ملی، جایگاه ویژه‌ای در میان هموطنان دارد.

ارزیابی شما از رویکرد مدیریتی و سیاست‌های کلان مجموعه چیست؟

مدیریت ارشد شرکت با نگاه ویژه به توسعه و بازسازی هتل‌ها، حمایت از مدیران و کارکنان، توجه به امور معیشتی و فرهنگی پرسنل، ایجاد انگیزه مالی و معنوی و برگزاری جلسات منظم، موفقیت مجموعه را تضمین کرده است. این سیاست‌ها، همراه با برنامه‌ریزی دقیق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، باعث افزایش بهره‌وری و حفظ جایگاه هتل‌ها در بازار شده است.

چه راهکارهایی برای جذب بیشتر گردشگر در منطقه مدنظر دارید؟

- نوسازی و بهسازی واحدها به ویژه برای رقابت با هتل‌های جدید

- افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت خدمات اقامتی و پذیرایی

- بازاریابی هدفمند و همکاری با آژانس‌های گردشگری

ارائه خدمات متنوع و با کیفیت که تجربه‌ای مثبت برای مهمانان ایجاد کند و آن‌ها را به سفیران افتخاری هتل تبدیل نماید

این اقدامات موجب تقویت جایگاه هتل‌های گروه در بازار گردشگری و افزایش سهم آن‌ها از پذیرش مهمانان خواهد شد.

