مدیر هتل شیراز و مدیر گروه پارس در گفتگو با ایلنا:
تمرکز بر توسعه خدمات جانبی در گروه پارس/ بازسازی هدفمند و رشد درآمدی در چند واحد
مدیر گروه پارس شرکت ایرانگردی و جهانگردی از اجرای پروژههای بازسازی در واحدهای استهبان، سیرجان و تخت جمشید خبر داد و تأکید کرد که توسعه خدمات جانبی و برنامهریزی فروش، نقش مهمی در افزایش درآمد هتلها داشته است.
آرمان برقپیما، مدیر هتل شیراز و مدیر گروه پارس، در گفتوگویی به تشریح اقدامات انجامشده در حوزه بازسازی، وضعیت درآمدی، عملکرد سال گذشته و برنامههای پیشروی این مجموعه پرداخت.
در کدامیک از هتلهای زیرمجموعه، طی دو سال گذشته عملیات بازسازی یا نوسازی انجام شده است؟
در دو سال گذشته، در واحد استهبان بازسازی در بخش آشپزخانه انجام شده است. همچنین در واحد سیرجان، بازسازی در حوزه تأسیسات و اتصال به شبکه فاضلاب شهری صورت گرفته است.در واحد تخت جمشید نیز اقدامات قابل توجهی از جمله ساخت سالن جدید، افزایش مساحت سالن رستوران و تجهیز و بازسازی دو اتاق با هدف افزایش ظرفیت فروش انجام شده است.
آیا طی دو سال گذشته، هتلهای زیرمجموعه با افزایش درآمد مواجه بودهاند؟ این رشد ناشی از چه عواملی بوده است؟
بله، در واحدهای شیراز، سیرجان، لار و تخت جمشید افزایش درآمد حاصل شده است:
واحد شیراز: علاوه بر افزایش نرخ، با برنامهریزی در فروش رستوران و تالارها و طراحی پکیجهای متنوع با قیمتهای مختلف برای جذب مشتری، همچنین ایجاد مراکز درآمدی جدید مانند کافیشاپ و سالن بیلیارد، درآمد افزایش یافته است.
واحد سیرجان: علاوه بر افزایش نرخ، فعالیتهای مدیریتی در جذب مشتریان محلی و همکاری با ارگانها و شرکتهای معدنی در حوزه فروش غذا و اتاق، نقش مؤثری در رشد درآمد داشته است.
واحد لار: با اخذ نرخنامه جدید و برنامهریزی در فروش اتاق، تالار و رستوران، شاهد افزایش درآمد نسبت به گذشته بودهایم.
واحد تخت جمشید: علاوه بر افزایش نرخ، با تجهیز و اضافه کردن دو اتاق جدید و تمرکز بر فروش اتاق بهجای سوئیت، درآمد مجموعه افزایش یافته است.
عملکرد مجموعه در سال گذشته را چگونه ارزیابی میکنید؟
در نیمه نخست سال، پیش از بروز برخی اتفاقات سیاسی و شرایط خاص، عملکرد مجموعه بسیار مطلوب و حتی عالی بود. اما در نیمه دوم سال، تحت تأثیر این شرایط خارج از کنترل، کاهش چشمگیری در عملکرد مشاهده شد که این روند در تمامی هتلهای شهر نیز بهصورت محسوس وجود داشته است.
برند هتل جهانگردی چه میزان در استقبال از مجموعه تأثیرگذار بوده است؟
این برند تأثیر قابل توجهی در جذب مهمانان و افزایش اعتماد آنها به مجموعه دارد.
ارزیابی شما از رویکرد مدیریتی و سیاستهای کلان مجموعه چیست؟
رویکرد مدیریتی و سیاستهای کلی مجموعه، معقول و مناسب ارزیابی میشود.
چه راهکارهایی برای جذب بیشتر گردشگر در منطقه مدنظر دارید؟
با توجه به سیاستهای فعلی شرکت، تمرکز اصلی بر توسعه بخش غذا و نوشیدنی، تالارها و ایجاد درآمدهای جانبی و متفرقه است که میتواند به جذب بیشتر مخاطبان و افزایش درآمد کمک کند.