رشد سودآوری در گروه آفتاب با تکیه بر بازسازی و مدیریت هدفمند

علی دهقانی، مدیر هتل جهانگردی یزد و مدیر گروه منطقه آفتاب، در گفت‌وگویی به تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه نوسازی، عملکرد مالی، نقش برند و برنامه‌های نوروزی این مجموعه پرداخت.

در کدام‌یک از هتل‌های زیرمجموعه گروه آفتاب، طی دو سال گذشته عملیات بازسازی یا نوسازی انجام شده است؟

در هتل‌های زیرمجموعه گروه آفتاب اقدامات متنوعی در حوزه بازسازی و بهسازی انجام شده و به‌طور کلی تمامی واحدها تحت مدیریت، بهینه‌سازی و نوسازی‌هایی در بخش‌های مختلف داشته‌اند.به‌عنوان نمونه، در هتل‌های نایین، شهرکرد، گلپایگان، حمام خان و یزد، بازسازی اتاق‌ها، بهسازی لابی، رنگ‌آمیزی، تعویض تجهیزات و انجام تعمیرات اساسی صورت گرفته است.همچنین رستوران حمام خان یزد که پیش‌تر تعطیل بود، در دوره مدیریت خانم عباسی بازگشایی، بازسازی و مجدداً به چرخه خدمات پذیرایی بازگشته است.

آیا طی دو سال گذشته هتل‌های زیرمجموعه با افزایش درآمد مواجه بوده‌اند؟ این رشد ناشی از چه عواملی بوده است؟

بله، هتل‌های زیرمجموعه در دو سال گذشته با افزایش درآمد مواجه بوده‌اند:

هتل شهرکرد: با پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه بهسازی و نوسازی و افزایش تعداد اتاق‌ها، از واحد زیان‌ده به واحد سودده تبدیل شده است.

هتل نایین: با مدیریت هزینه، از زیان‌دهی به سوددهی رسیده است.

هتل یزد: با وجود کاهش گردشگران در استان، این هتل با افزایش فروش و رشد حدود ۸۰ درصدی سود مواجه شده که نتیجه بازسازی اتاق‌ها و ارتقای کیفیت خدمات بوده است.

عملکرد مجموعه تحت مدیریت شما در سال گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

عملکرد هتل یزد طی دو سال گذشته قابل توجه بوده است. میانگین ضریب اشغال این واحد که در ۱۵ سال گذشته حدود ۴۵ درصد بوده، در این مدت به ۶۰ درصد افزایش یافته است.این در حالی است که به دلیل کاهش گردشگر و افزایش رقبا، ضریب اشغال سایر هتل‌های استان به زیر ۳۰ درصد رسیده است. حفظ ضریب اشغال ۶۰ درصدی همراه با افزایش نرخ فروش و رشد حدود ۸۰ درصدی سود، نشان‌دهنده عملکرد موفق مجموعه است.

برند «هتل جهانگردی» چه میزان در افزایش استقبال و جذب مهمان تأثیرگذار بوده است؟

با توجه به گسترش تبلیغات در فضای مجازی و معرفی گسترده هتل‌ها در سراسر کشور، برند «ایرانگردی» همچنان به دلیل قدمت، کیفیت خدمات و قیمت مناسب، مورد اعتماد و ترجیح مهمانان قرار دارد.

ارزیابی شما از رویکرد مدیریتی، حمایت‌ها و سیاست‌های کلان مجموعه چیست؟

مدیریت مجموعه طی دو سال گذشته یکی از بهترین دوره‌های خود را سپری کرده است. از جمله نکات برجسته می‌توان به نگاه اقتصادی و برنامه‌ریزی بلندمدت، توجه به حفظ کرامت نیروی انسانی، برگزاری جلسات و همایش‌های تخصصی، اشراف کامل مدیرعامل به صنعت هتلداری و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای اشاره کرد.همچنین حضور معاونان توانمند و هماهنگ، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف مجموعه داشته است.

چه راهکارهایی برای جذب بیشتر گردشگران در منطقه مدنظر دارید؟

-ارائه خدمات باکیفیت و مطابق با استانداردهای روز

-استفاده از ظرفیت بازاریابی دیجیتال و فضای مجازی

-توجه مستمر به بازسازی و نگهداری هتل‌ها

-همکاری با دفاتر خدمات گردشگری و آژانس‌ها برای جذب گردشگران داخلی و خارجی

این اقدامات در راستای افزایش رضایتمندی مهمانان و توسعه سهم بازار گردشگری منطقه دنبال می‌شود.

