مدیر هتل سنندج و مدیر گروه زاگرس در گفتگو با ایلنا:
رشد درآمدی در گروه زاگرس با تمرکز بر نوسازی و توسعه خدمات گردشگری
مدیر گروه زاگرس از اجرای اقدامات بازسازی و بهسازی در هتلهای زیرمجموعه خود خبر داد و اعلام کرد: این اقدامات در کنار همکاری با آژانسهای گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات، موجب افزایش درآمد و بهبود جایگاه این گروه در بازار هتلداری شده است.
علیاکبر یارویسی، مدیر هتل سنندج و مدیر گروه زاگرس، در گفتوگویی به تشریح وضعیت بازسازی هتلها، عملکرد سال گذشته، نقش برند ایرانگردی و جهانگردی و برنامههای این مجموعه برای نوروز پرداخت.
در کدامیک از هتلهای زاگرس طی دو سال گذشته عملیات بازسازی یا نوسازی انجام شده است؟
در هتلهای زیرمجموعه گروه زاگرس طی دو سال گذشته اقدامات گستردهای در حوزه بازسازی و نوسازی انجام شده است. این اقدامات شامل بهبود کیفیت اتاقها، لابی، رستورانها و محوطهها بوده و با هدف ارتقای خدمات و افزایش رضایتمندی مهمانان صورت گرفته است. همچنین برخی واحدهای پذیرایی که پیشتر تعطیل بودند، مجدداً بازگشایی و به چرخه خدمات اضافه شدهاند.
آیا طی دو سال گذشته هتلهای زیرمجموعه با افزایش درآمد مواجه بودهاند؟ این رشد ناشی از چه عواملی بوده است؟
طی دو سال گذشته، گروه هتلهای زاگرس افزایش درآمد مناسبی تجربه کردهاند. این رشد عمدتاً ناشی از ارتقای کیفیت خدمات، بهسازی و نوسازی واحدها، بهبود ضریب اشغال و همکاری با آژانسها و تورهای داخلی و خارجی بوده است. بهبود تجربه مهمانان و ارائه خدمات با استانداردهای بالاتر، نقش اصلی در افزایش درآمد و تقویت جایگاه گروه در بازار گردشگری داشته است.
عملکرد مجموعه در سال ۱۴۰۴ را چگونه ارزیابی میکنید؟
عملکرد گروه زاگرس در سال ۱۴۰۴ مثبت و قابل قبول بود، تمرکز بر مدیریت بهینه، حفظ کیفیت خدمات و ارتقای تجربه مهمانان موجب شده این گروه بتواند عملکرد موفقی در بازار گردشگری ارائه دهد و جایگاه خود را در میان هتلهای مطرح کشور حفظ کند.
برند «هتل جهانگردی» چه میزان در جذب و استقبال مهمانان تأثیرگذار بوده است؟
برند ایرانگردی و جهانگردی بهعنوان یکی از شناختهشدهترین برندهای صنعت هتلداری کشور، نقش مهمی در جلب اعتماد مهمانان و انتخاب هتلهای زیرمجموعه دارد. این سابقه و گستردگی برند، یک مزیت رقابتی برای گروه زاگرس ایجاد کرده و در جذب گردشگران داخلی و خارجی مؤثر است.
ارزیابی شما از رویکرد مدیریتی و سیاستهای کلان مجموعه چیست؟
حمایتهای ستاد مرکزی و سیاستهای کلان گروه نقش مهمی در موفقیت هتلها داشته است. هماهنگی بین ستاد و واحدهای اجرایی، ارتقای کیفیت خدمات و توسعه نیروی انسانی، موجب افزایش رضایتمندی مهمانان و بهبود عملکرد مجموعه شده است.
چه راهکارهایی برای جذب بیشتر گردشگران در منطقه مدنظر دارید؟
-تقویت همکاری با آژانسهای مسافرتی و دفاتر خدمات گردشگری
-حضور فعال در فضای دیجیتال و سامانههای رزرو آنلاین
-معرفی جاذبههای گردشگری، تاریخی و فرهنگی مناطق تحت پوشش
-طراحی بستههای اقامتی و گردشگری ویژه ایام خاص و آخر هفته
-تعامل با کسبوکارهای محلی برای ارائه تجربههای مشترک
-تمرکز بر کیفیت خدمات برای ایجاد مزیت رقابتی نسبت به اقامتگاههای غیررسمی
اجرای این اقدامات موجب افزایش سهم گروه هتلهای زاگرس در بازار گردشگری و ارتقای تجربه مهمانان خواهد شد.