مدیر هتل میگون و مدیر گروه دماوند و طبرستان در گفتگو با ایلنا:
بازگشت ۱۲ ویلای چلندر به چرخه اقامتی / رشد درآمدی در گروه دماوند و طبرستان
مدیر گروه دماوند و طبرستان از اجرای پروژههای گسترده بازسازی در هتلهای زیرمجموعه خبر داد و اعلام کرد: بازگشت ۱۲ ویلای هتل چلندر به چرخه بهرهبرداری، نقش مهمی در افزایش ظرفیت اقامتی و رشد درآمدی این گروه داشته است.
ساسان فخر، مدیر هتل میگون و مدیر گروه دماوند و طبرستان، در گفتگو با ایلنا به تشریح اقدامات انجامشده در حوزه بازسازی، عملکرد سال گذشته، نقش برند ملی و برنامههای نوروزی این مجموعه پرداخت.
در کدام یک از هتلهای گروه دماوند و طبرستان طی دو سال گذشته عملیات بازسازی یا نوسازی انجام شده است؟
در دو سال گذشته، گروه هتلهای دماوند و طبرستان اقدامات گستردهای در زمینه بازسازی و بهسازی واحدهای اقامتی و پذیرایی انجام داده است.اقدام شاخص این دوره، بازسازی ۱۲ ویلای هتل جهانگردی چلندر بود که پس از حدود ۲۰ سال از مدار فروش خارج شده بودند و اکنون بهطور کامل بازسازی و مجدداً وارد چرخه اقامتی و پذیرایی شدهاند. این موضوع موجب افزایش ظرفیت بهرهبرداری و ارتقای سطح خدمات مجموعه شده است.همچنین در سایر هتلهای گروه، نوسازی اتاقها، تعویض موکت و کفپوش، رنگآمیزی، اصلاح تجهیزات چوبی، بهسازی کلبهها و ویلاها، اصلاح زیرساختهای تأسیساتی و بازسازی محوطهها انجام شده است.
آیا طی دو سال گذشته هتلهای زیرمجموعه با افزایش درآمد مواجه بودهاند؟ این رشد ناشی از چه عواملی بوده است؟
بله، در تمامی هتلهای گروه دماوند و طبرستان افزایش درآمد مشاهده شده است.مهمترین عوامل این رشد عبارتند از:
- بازسازی و بهسازی واحدها و افزایش رضایتمندی مهمانان
- افزایش نرخ اقامت و خدمات پذیرایی متناسب با بازار
- بازگشت واحدهای بازسازیشده به چرخه فروش
- توسعه مسیرهای درآمدی مانند فروش غذا و خدمات جانبی
بهعنوان نمونه، در هتلهای چلندر و دیزین، بازسازیهای گسترده موجب افزایش محسوس فروش و جذب مهمانان بیشتر شده است.
عملکرد مجموعه در سال گذشته را چگونه ارزیابی میکنید؟
عملکرد مجموعه نسبت به شرایط بازار و رقبا بسیار مطلوب و رو به رشد بوده است. انسجام مدیریتی، تلاش کارکنان و اجرای برنامههای عملیاتی منظم از عوامل اصلی موفقیت مجموعه در سال گذشته محسوب میشوند.
برند «هتل جهانگردی» چه میزان در جذب مهمان تأثیرگذار بوده است؟
برند ملی و شناختهشده ایرانگردی و جهانگردی تأثیر بسزایی در جلب اعتماد و استقبال مهمانان داشته است. بازسازیهای اخیر نیز موجب افزایش رضایتمندی و تقویت جایگاه این برند در میان مسافران شده است.
ارزیابی شما از رویکرد مدیریتی و سیاستهای کلان مجموعه چیست؟
یکی از ارکان موفقیت مجموعه، نگاه توسعهمحور مدیریت شرکت به بازسازی و ارتقای کیفیت خدمات است. سیاستهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت و حمایت مستمر از پروژههای عمرانی و نیروی انسانی، زمینه رشد پایدار واحدها را فراهم کرده است.
چه راهکارهایی برای جذب بیشتر گردشگر در منطقه مدنظر دارید؟
تمرکز بر ارتقای کیفیت خدمات، تکمیل پروژههای بازسازی، بهبود زیرساختهای اقامتی و افزایش رضایتمندی مهمانان در اولویت قرار دارد.همچنین استفاده از بازاریابی هدفمند، همکاری با آژانسهای گردشگری، معرفی جاذبههای منطقهای و ارائه بستههای ترکیبی اقامتی و پذیرایی از دیگر راهکارهای مهم است. استمرار نوسازی و تقویت برند ملی نیز نقش کلیدی در جذب گردشگران خواهد داشت.