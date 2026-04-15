آغاز ثبتنام تسهیلات حمایتی کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ/ ۴۴ میلیون تومان به ازای هر کارگر
به گزارش ایلنا؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ثبتنام تسهیلات ویژه حمایت از بنگاههای آسیبدیده از جنگ، از ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ بهمدت پنج روز در سامانه «کات» به نشانی kat.mefa.ir آغاز شد.
این تسهیلات در راستای اجرای مصوبات کارگروه اقتصادی دولت، طرح اعطای تسهیلات سرمایه در گردش کوتاهمدت با هدف حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده، تأمین نقدینگی برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تقویت تابآوری اقتصادی بنگاهها به اجرا درآمده است.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بنگاههای دارای ۲ تا ۵۰ نیروی کار بیمهشده و دارای مجوز فعالیت میتوانند ثبتنام کنند. مبلغ تسهیلات برای هر کارگر ۴۴۰ میلیون ریال است و بازپرداخت در ۲ تا ۴ قسط طی شش ماه انجام میشود.
نرخ سود پایه ۲۳ درصد است که در صورت حفظ یا افزایش اشتغال به ۱۸ درصد کاهش مییابد. ثبتنام صرفاً از طریق سامانه kat.mefa.ir به مدت پنج روز انجام میشود و پرداخت تسهیلات حداکثر ۲۴ ساعت پس از تکمیل و تأیید مدارک صورت میگیرد.