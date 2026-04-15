خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران

کد خبر : 1773616
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۴۰ هزار و ۱۸۲ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۶۵ هزار و ۲۸۷ تومان است.

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۰ هزار و ۱۸۲ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۸ هزار و ۹۲۰ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۵ هزار و ۲۸۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۸ هزار و ۱۷۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۸۲۷ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۸۵۹ تومان و قیمت خرید آن یک هزار و ۸۴۲ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۰ هزار و ۵۶۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۰ هزار و ۳۸۱ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۰۶ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۴۹۲ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۸ هزار و ۲۱۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۷ هزار و ۴۱۷ تومان است.

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۵ هزار و ۲۷۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۴ هزار و ۴۱۳ تومان است

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار