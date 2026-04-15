بسته حمایتی سازمان استاندارد برای تولیدکنندگان
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد، از تدوین بسته حمایتی استاندارد برای بخش تولید خبر داد.
به گزارش ایلنا، انوشه رحمانی در بازدید و نشست با مدیران و کارشناسان شرکت های تولید کننده مواد غذایی وصنعت لبنیات اظهار کرد:هدف از این بازدید ها و نشست ها آشنایی با مسائل و مشکلات ایجاد شده در جریان جنگ رمضان و کمک وهم اندیشی برای برطرف کردن محدودیت ها با ارائه راهکارهای حمایتی در راستای تسهیل و استمرار در تولید همگام با رعایت استانداردها است.
وی با اشاره به نقش مهم تولیدکنندگان در تامین نیازهای اساسی مردم در شرایط بحرانی، گفت: تولیدکنندگان در خط مقدم تامین امنیت غذایی کشور قرار دارند و تلاش آنان در این شرایط دشوار و در حفظ سنگر تولید قابل تقدیر است.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران گفت: باید به نحوی تلاش و برنامه ریزی کنیم که ضمن حفظ استانداردهای کیفی،تولید همچنان استمرار وپایدار باقی بماند.
بنا بر اعلام سازمان ملی استاندارد، وی افزود: سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری دستگاههای مرتبط، درصدد تدوین بسته حمایتی برای تولیدکنندگان در شرایط جنگی است و این سازمان آمادگی دارد موضوعات مطرح شده را در کارگروههای تخصصی بررسی و برای رفع چالشها اقدام کند.