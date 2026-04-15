در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
شرط عبور از تنگه هرمز برای کشورهای متخاصم، پرداخت خسارت است
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه شاید بجای پل B1، پل دیگری را بسازیم، گفت: شرط مهم عبور کشتیهای کشورهای متخاصم از تنگه هرمز، پرداخت کامل خسارتهای وارد آمده به کشورمان است و به غیر از رژیم صهیونیستی و امریکا، برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم مشمول این شرط میشوند.
محمدرضا رضایی کوچی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره بررسی میزان خسارت وارد آمده به زیرساختهای حمل و نقلی کشور اظهار داشت: هنوز میزان دقیق خسارتهای زیرساختهای حمل و نقل مشخص نشده و برای اعلام رقم دقیق نیاز به بررسیهای بیشتری وجود دارد و ارقام اعلام شده براوردی است.
وی اشاره به خسارتهای وارد آمده به پروژه پل B1 ادامه داد: مطالعات درباره بازسازی پل B1 در حال انجام است و روز شنبه بازدیدی از این پل انجام خواهد شد. کارشناسیها در حال انجام است که آیا ستونهای پل آسیب دیده و آیا آسیب وارد آمده قابلیت بازسازی و ترمیم را دارد یا خیر .
رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: براساس مطالعات و اقدامات کارشناسی شده توسط نیروهای تخصصی نسبت به بازسازی پل تصمیم گرفته میشود. به هر حال موضوع مهم این است که هم دانش و هم تخصص ساخت و بازسازی پل B1 در داخل کشور وجود دارد و این توان را داریم که به سرعت زیرساخت های آسیبدیده را به سرعت ترمیم کنیم.
رضایی کوچی افزود: برای تعیین تکلیف پل B1 دو سناریو داریم اول اینکه اگر آسیب جدی ندیده باشد و به ستونها آسیب وارد نیامده و آسیب تنها متوجه عرصه پل باشد، امکان بازسازی پل وجود دارد اما اگر به ستونها هم آسیب وارد آمده باشد؛ شاید پل دیگری ساخته شود.
با بیان اینکه قطعا خسارتهای وارد آمده را باید کشورهای متخاصم بپردازند، تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم در شروط تعیین شده در مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز این است که کشورهای متخاصم که به کشورمان حملاتی داشتند از جمله آمریکا، رژیم صهیونسیتی و برخی از کشورهای همسایه از جمله امارات و عربستان باید خسارت وارد کرده را بپردازند و ضرر و زیان را جبران کنند و بعد از آن اجازه تردد از تنگه را خواهند داشت.
وی گفت: اینگونه نیست که کشورهایی به زیرساختهایی ما آسیب بزنند و بدون پرداخت خسارت آن بتوانند از تنگه عبور کنند. حتما یکی از شروط عبور از تنگه هرمز این است که کشورهای متخاصم، زیانی را که وارد کردهاند را جبران کنند و اجاره نمیدهیم که جبران این زیان بر دوش مردم بیفتد.
رییس کمیسیون عمران مجلس افزود: هر کشوری که تخاصم آن مشخص بوده و در این جنگ تحمیلی شریک رژیم صهیونسیتی و امریکا بودند باید خسارت را جبران کنند و قطعا این موضوع مشمول برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم میشود.