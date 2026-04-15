به گزارش ایلنا، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: با توجه به تداوم شرایط مربوط به تحمیل جنگ به کشور و در اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین در راستای تکریم مودیان و تسهیل در ارایه خدمات مالیاتی، مهلت ارسال و ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی صادره در اسفندماه سال ۱۴۰۴ تا سی و یکم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شد.