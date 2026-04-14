آغاز فروش فوری سه محصول ایران‌خودرو با موعد تحویل ۳۰ روزه

آغاز فروش فوری سه محصول ایران‌خودرو با موعد تحویل ۳۰ روزه
شرکت ایران‌خودرو در نظر دارد در راستای عرضه مستقیم محصولات، فروش فوری بدون قرعه‌کشی و بدون کنترل پلاک فعال را برای سه گروه متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده برگزار کند.

به گزارش ایلنا؛ شرکت ایران‌خودرو در نظر دارد در راستای عرضه مستقیم محصولات، فروش فوری بدون قرعه‌کشی و بدون کنترل پلاک فعال را برای سه گروه متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده برگزار کند.
براساس اعلام شرکت ایران‌خودرو، فروش فوری محصولات تارا اتوماتیک EF7 P توربو شارژ، هایما ۸ اس و هایما ۷ ایکس از روز شنبه ۲۹ فروردین ماه آغاز می‌شود. در این طرح، موعد تحویل خودروها ۳۰ روزه تعیین شده و قیمت خودرو بر اساس قیمت مصوب زمان ثبت‌نام محاسبه خواهد شد. 
بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، سامانه فروش برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۲۹ فروردین باز شده و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. همچنین سامانه برای متقاضیان عادی نیز از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۳۰ فروردین‌ماه فعال می‌شود و تا تکمیل ظرفیت پذیرای متقاضیان خواهد بود. 
علاقه‌مندان می‌توانند برای خرید و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه فروش ایران‌خودرو به نشانی esale.ikco.ir مراجعه کنند.
 

 

