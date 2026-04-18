رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش:
پیشرفت پایدار پروژههای هوانوردی و دریایی در راستای تحقق چشمانداز توسعه کیش
کد خبر : 1773339
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش با اشاره به شرایط خاص جزیره کیش در سال جاری، از تداوم پروژههای زیرساختی و افتتاح طرحهای مهم خبر داد و ابراز امیدواری کرد امسال، سالی پررونق برای گردشگری این منطقه باشد.
عزتاله محمدی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش در سال ۱۴۰۴، با وجود کاهش گردشگران در مقاطعی از سال و محدودیتهای اقتصادی، موفق شد مجموعهای از پروژههای راهبردی و زیربنایی را به بهرهبرداری برساند.
به گفته محمدی، نتیجه تمرکز بر توسعه زیرساختهای حیاتی، ارتقای ایمنی و حرکت هدفمند بهسوی استانداردهای جهانی در حملونقل هوایی و دریایی است.
جهش زیرساختی فرودگاه کیش با بهرهبرداری از پروژههای فناورانه
محمدی با تأکید بر اهمیت نوسازی زیرساختهای هوانوردی، بهرهبرداری از باند جنوبی استاندارد مجهز به CAT II، سامانههای پیشرفته ناوبری و برج مراقبت و تکنیکال بلاک جدید را گامی مؤثر در ارتقای ایمنی و دقت عملیاتی فرودگاه بینالمللی کیش عنوان کرد.
وی با اشاره به استفاده گسترده از فناوریها و نرمافزارهای بومی در حوزه روشنایی باند و سامانههای هوشمند، این رویکرد را عاملی برای افزایش بهرهوری، کاهش مصرف انرژی و تقویت توانمندی شرکتهای دانشبنیان داخلی دانست.
به گفته او، انجام سالانه بیش از ۲۳ هزار و ۶۰۰ نشست و برخاست در فرودگاه کیش و افزایش ظرفیت عملیاتی پس از اجرای این پروژهها، مسیر تبدیل جزیره به یکی از قطبهای هوانوردی، لجستیک هوایی و آموزشهای تخصصی کشور را هموار کرده است.
پیشبرد طرح جامع توسعه بنادر کیش
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش با اشاره به ظرفیتهای متنوع بندری کیش شامل بندر تجاری کیش، بندر چندمنظوره چارک، بندر صیادی میرمهنا و بندر هندورابی تأکید کرد که این مجموعه، زمینهساز شکلگیری یک شبکه لجستیکی یکپارچه در منطقه است.
وی افزود: در طرح توسعه لجستیک و ایجاد درآمد پایدار بنادر کیش، نقش هر بندر بر اساس مزیتهای نسبی تعریف شده است؛ از تبدیل بندر کیش به مرکز اصلی خدمات لجستیکی گرفته تا تکمیل زنجیره حملونقل در بندر چارک، توسعه زنجیره ارزش شیلات و لجستیک سرد در میرمهنا، و تقویت گردشگری دریایی و تابآوری شبکه در هندورابی.
محمدی همچنین تأکید کرد: اجرای این طرح، بنادر کیش را در مسیر تبدیل شدن به یک هاب لجستیک منطقهای با جریانهای پایدار درآمدی قرار میدهد و نقش قابلتوجهی در تقویت پایههای اقتصادی جزیره خواهد داشت.
چشمانداز و رویکرد سال ۱۴۰۵
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش در پایان، ضمن ادای احترام به مقام والای شهدا به ویژه رهبر شهید و جمعی از سرداران و فرماندهان کشور عزیزمان ایران و با تبریک فرارسیدن سال نو به مردم ایران، کیشوندان و گردشگران گرامی، ابراز امیدواری کرد که سال پیشرو فرصتی برای تثبیت روند رشد، توسعه پایدار و افزایش سهم کیش در شبکه حملونقل هوایی و دریایی کشور باشد و با همراهی مردم، سالی پربار و موفق برای جزیره کیش و صنعت گردشگری رقم بخورد.