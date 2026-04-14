عزت اله محمدی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص وضعیت این سازمان در سال گذشته اظهار کرد: سالی که گذشت، برای جزیره کیش سالی پرچالش بود؛ چرا که این جزیره به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور، وابستگی زیادی به حضور مسافران و گردشگران دارد.

وی افزود: در طول سال، به‌دلیل وقوع برخی اتفاقات از جمله شرایط امنیتی و ناآرامی‌ها، شاهد کاهش حضور گردشگران در مقاطعی بودیم که این موضوع بر فضای کلی جزیره تأثیر گذاشت.



بازگشت رونق پس از بحران‌ها

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش ادامه داد: پس از عبور از برخی بحران‌ها از جمله جنگ ۱۲ روزه، شاهد افزایش چشمگیر حضور گردشگران در جزیره بودیم که نشان‌دهنده ظرفیت بالای کیش در بازگشت سریع به شرایط عادی است.با این حال، بروز برخی ناآرامی‌های داخلی بار دیگر باعث کاهش نسبی حضور گردشگران شد.



توقف‌ناپذیری پروژه‌های زیرساختی

محمدی با تأکید بر استمرار فعالیت‌های عمرانی گفت: با وجود تمامی مشکلات و چالش‌ها، تلاش شد پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی در جزیره متوقف نشوند.

وی افزود: در همین بازه زمانی، شاهد افتتاح پروژه‌های مهمی در حوزه فرودگاهی و بندری بودیم که نقش مؤثری در ارتقای زیرساخت‌های کیش ایفاء کردند.



ارتقاء جایگاه کیش در رنکینگ زیرساختی

مدیرعامل شرکت توسعه بنادر و فرودگاه‌های کیش تصریح کرد: پروژه‌های افتتاح‌ شده در حوزه زیرساختی، موجب ارتقای جایگاه کیش در رتبه‌بندی‌های داخلی و بین‌المللی شده و این منطقه را نسبت به سایر مناطق متمایز کرده است.



محمدی در پایان اظهار کرد: سال نو را به مردم ایران، کیشوندان و گردشگران تبریک می‌گویم. امیدواریم سال پیش‌رو، سالی پررونق و موفق برای جزیره کیش و صنعت گردشگری کشور باشد و با همراهی مردم، شاهد رشد و توسعه هرچه بیشتر باشیم.