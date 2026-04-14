یارانه فروردین سه دهک اول واریز شد

یارانه نقدی مرحله ۱۸۲ مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه مرحله ۱۸۲ مربوط به فروردین ماه سال جاری به مبلغ ۱۱۱ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال بحساب ۱۰ میلیون ۲۱۰ هزار و ۹۶۹ نفر در دهک های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

گفتنی است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۷ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۳۹۱ نفر در دهک های اول تا سوم قراردارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می شود

