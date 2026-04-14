پاسخ وزارت جهاد کشاورزی به گزارش ایلنا
پس از انتشار گزارشی با عنوان «افزایش کشتار دامهای مولد/ با سویای ۱۱۰ هزار تومانی چاره دیگری نداریم»، وزارت جهاد کشاورزی با ارسال توضیحاتی به این مطلب واکنش نشان داد.
متن توضیحات را در ذیل میخوانید:
توضیحات وزارت جهاد کشاورزی در آن خبرگزاری برای روشنگری افکار عمومی منتشر شود.
با اجرای طرح «کارآمدسازی یارانهها» و با هدف به حداقل رساندن تبعات اقتصادی آن، چالشهایی نظیر افزایش قیمت نهادههای دامی، صعود قیمت تمامشده محصولات پروتئینی و کاهش نسبی سرانه مصرف قابل پیشبینی است. در این راستا و با توجه به ضرورت مدیریت شرایط موجود بویژه در شرایط جنگ تحمیلی، اقدامات و راهکارهای عملیاتی زیر در حال پیگیری و اجراست.
۱. تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
به عنوان اولویت نخست، تأمین بهموقع نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفت. در این خصوص، دستورالعمل پرداخت تسهیلات کوتاهمدت از منابع داخلی بانک کشاورزی (ویژه واحدهای خرد روستایی و عشایری) طی نامه شماره ۱۱۵۷۵۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ به سازمانهای جهاد کشاورزی استانها ابلاغ شد. همچنین مکاتبات لازم توسط مقام عالی وزارت با معاون اول محترم رئیسجمهور (نامه شماره ۱۱۶۴۷۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵) جهت تسریع در فرآیند تخصیص اعتبارات انجام شده و در مرحله عملیاتی قرار دارد.
۲. تقویت توان حمایتی شرکت پشتیبانی امور دام
تأمین نقدینگی مورد نیاز این شرکت بهمنظور خرید حمایتی و جمعآوری مازاد تولید (در صورت اشباع بازار) جهت صیانت از قیمت تولیدکننده در حال پیگیری است.
۳. توزیع نهادههای دامی با شرایط اعتباری
تاکنون حدود ۱۰۰ هزار تن نهاده بهصورت مدتدار در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفته است؛ با این حال، تلاش برای افزایش سهمیه توزیعی متناسب با نیاز واقعی بخش ادامه دارد.
۴. مدیریت مصرف از طریق کالابرگ الکترونیک
پیگیری جهت اختصاص کالابرگ، صرفاً برای کالاهای متأثر از تغییر نرخ ارز (بهویژه محصولات دام و طیور)، با هدف حمایت از قدرت خرید مصرفکنندگان و حفظ سطح تقاضا.
۵. مدیریت صادرات و جلوگیری از انباشت تولید
با توجه به شرایط ویژه کشور، تسهیل فرآیند صادرات محصولات دامی و لبنی با هدف جلوگیری از انباشت محصول (بهویژه شیر خام که دارای ماندگاری کوتاهی است) در حال انجام است. در این راستا، هماهنگیهای لازم با تشکلها و اتحادیههای ملی طی نامه شماره ۱۱۳۹۴۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ صورت گرفته است.
۶. تبیین وضعیت کشتار دام و جمعیت دامی
- *اصلاح رویکرد نسبت به کشتار دام: برخلاف برخی تصورات، کشتار دامهای مولد غیر اقتصادی (حذفی) بهمعنای بحران امنیت غذایی نیست. سالانه حدود ۱۵ درصد از جمعیت دامی (شامل دامهای پیر، بیمار یا با توان باروری پایین) جهت بهبود مدیریت منابع و افزایش بهرهوری گله روانه کشتارگاه میشوند که اقدامی فنی و اقتصادی است.
- وضعیت جمعیت دامی: بر اساس آمارهای ثبتی استانها و مرکز آمار ایران، سال ۱۴۰۴ دوره رشد جمعیت دام مولد و افزایش زایشها در گونههای گوسفند، بز و گاو بوده است. لذا نگرانیها در خصوص کاهش جمعیت دامی کشور با واقعیتهای موجود انطباق ندارد.
اگرچه با حذف ارز ترجیحی، قیمت محصولات دامی متناسب با هزینههای تولید افزایش یافته است، اما پایداری تولید در گروی اجرای دقیق برنامههای حمایتی، تأمین نقدینگی و مدیریت هوشمندانه مصرف (کالابرگ) خواهد بود تا از کاهش سهم این محصولات در سفره خانوار جلوگیری شود.