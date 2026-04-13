بخشی از منابع برای بازسازی پتروشیمی ها هزینه می شود

به گزارش ایلنا، محسن پاک نژاد با اعلام اینکه کارکنان صنعت نفت ایثارگرانه در جنگ تحمیلی سوم پای کار ایستادند، گفت: جایگاه تنظیم‌گری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در صنعت پتروشیمی بسیار تعیین‌کننده است و این نقش باید تقویت شود.

وی افزود: کارکنان صنعت نفت ایثارگرانه به مسئولیت خود عمل کردند از این رو همه آنان به‌ویژه نیروهای عملیاتی سربلند هستند.

وزیر نفت گفت: بخشی از منابع برای بازسازی صنعت هزینه می‌شود از این رو باید تخصیص منابع را براساس دستاورد نهایی بهینه و اولویت‌بندی کرد.

