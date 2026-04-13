بخشی از منابع برای بازسازی پتروشیمی ها هزینه می شود
وزیر نفت گفت: بخشی از منابع برای بازسازی صنعت هزینه میشود از این رو باید تخصیص منابع را براساس دستاورد نهایی بهینه و اولویتبندی کرد.
به گزارش ایلنا، محسن پاک نژاد با اعلام اینکه کارکنان صنعت نفت ایثارگرانه در جنگ تحمیلی سوم پای کار ایستادند، گفت: جایگاه تنظیمگری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در صنعت پتروشیمی بسیار تعیینکننده است و این نقش باید تقویت شود.
وی افزود: کارکنان صنعت نفت ایثارگرانه به مسئولیت خود عمل کردند از این رو همه آنان بهویژه نیروهای عملیاتی سربلند هستند.
