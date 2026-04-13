آغاز پرداخت خسارت خودروهای آسیب دیده در جنگ تحمیلی

به گزارش ایلنا، عباس خسرو جردی مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال، اتومبیل و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی گفت: بیمه ایران در روزهای آتی فرایندهای مربوط به پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده ناشی از جنگ با خسارت آنها کمتر از ۳۰ میلیون تومان را آغاز می کند.

وی اظهار کرد: بلافاصله بعد از شروع جنگ، نامه‌های مختلفی به شرکت‌های بیمه ارسال شد و در نخستین بخشنامه، لزوم تداوم ارائه خدمات به‌ویژه در حوزه ارزیابی و پرداخت خسارت مورد تأکید قرار گرفت.

مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال، اتومبیل و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی افزود: در همین راستا، بیمه مرکزی به‌صورت میدانی بر اجرای این موضوع نظارت داشت و خوشبختانه در طول جنگ رمضان، پیش از نوروز و پس از آن، حتی در ایام تعطیل نیز هیچ‌یک از شرکت‌های بیمه ارائه خدمات صدور و پرداخت خسارت را متوقف نکردند و صنعت بیمه به‌طور کامل خدمات خود را ادامه داد و اکنون نیز ارائه این خدمات به‌طور طبیعی در جریان است.

خسروجردی افزود: بلافاصله پس از شروع جنگ، بیمه مرکزی علاوه بر بخشنامه نظارتی، ابلاغیه‌ای نیز برای ارائه پوشش جنگ صادر کرد.

وی یادآور شد: پوشش جنگ معمولاً در اغلب بیمه‌نامه‌ها در رشته‌های مختلف جزء استثنائات است اما بیمه مرکزی در ابتدای جنگ بخشنامه‌ای به شرکت‌های بیمه صادر کرد که بر اساس آن، ارائه پوشش خسارت‌های ناشی از جنگ در بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی منازل مسکونی، آتش‌سوزی صنعتی و غیرصنعتی، بیمه بدنه، بیمه درمان، بیمه‌های حمل‌ونقل و بیمه‌های زندگی بلامانع اعلام شد و شرکت‌ها اجازه یافتند این پوشش را ارائه کنند.

مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال، اتومبیل و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی اظهار کرد: بیمه مرکزی به عنوان بیمه‌گر اتکایی، در پوشش اتکایی اجباری، سهمی از خسارت‌های بیمه‌نامه‌هایی که پوشش جنگ دارند را به‌عهده دارد و در رابطه با پوشش‌های اتکایی اختیاری نیز سیاست‌های خود را از طریق معاونت اتکایی به شرکت‌های بیمه گر اعلام کرده است.

این مسئول در بیمه مرکزی ادامه داد: به همین دلیل یکی از خدمات اصلی صنعت بیمه، یعنی ارائه پوشش جنگ در بیمه‌نامه‌های خرد بویژه در مورد منازل و بیمه بدنه خودرو، عملیاتی شده و تقریباً همه شرکت‌های بیمه دارای مجوز بیمه‌های غیرزندگی این پوشش را ارائه می‌کنند.

مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال، اتومبیل و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی افزود: یکی دیگر از اقدامات صنعت بیمه در جریان جنگ، ارزیابی خسارت خودروهای آسیب‌دیده است. در جنگ ۱۲ روزه گذشته نیز بیمه مرکزی از طریق بیمه ایران و بر اساس مصوبه دولت، ارزیابی خسارت خودروها را بر عهده داشت.

خسروجردی ادامه داد: در این جنگ نیز بنا بر درخواست سازمان مدیریت بحران وزارت کشور، بیمه مرکزی از طریق شرکت بیمه ایران ارزیابی خسارت را از ابتدای جنگ آغاز کرد و این روند همچنان ادامه دارد.

وی گفت: تا ۲۰ فروردین، حدود ۱۹ هزار خودرو خسارت دیده در ۲۶ استان توسط مدیریت بحران شهرداری در تهران و ادارات کل در سایر استان‌ها به بیمه ایران معرفی شده‌اند که خسارت بیش از ۱۵ هزار خودرو تاکنون ارزیابی شده است.

مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال ادامه داد: بیمه ایران فقط مسئول ارزیابی خسارت و ارائه گزارش آن به دولت است و تامین اعتبار و نحوه جبران خسارت بر عهده بیمه مرکزی و یا بیمه ایران نیست.

وی یادآور شد: با این وجود بر اساس مصوبه هیات وزیران و تأیید سازمان برنامه و بودجه، اعتبار خسارت‌های حداکثر تا ۳۰ میلیون تومان تأمین و به بیمه ایران ابلاغ شده است. بیمه ایران نیز در روزهای آتی خسارت خودروهای آسیب‌دیده ناشی از جنگ رمضان را که خسارت آنها کمتر از ۳۰ میلیون تومان است را آغاز خواهد کرد.

این مسئول در بیمه مزکری یادآور شد: درباره خسارت‌های بالاتر از ۳۰ میلیون تومان نیز تصمیم‌گیری با ستاد مرکزی بازسازی و تامین اعتبار از طریق سازمان برنامه‌وبودجه است و بیمه مرکزی و بیمه ایران مجری تصمیمات این مراجع خواهند بود.

خسروجردی تأکید کرد: بیمه ایران صرفاً موظف به ارزیابی خودروهای آسیب‌دیده ناشی از جنگ که از طریق سازمان مدیریت بحران شهرداری کلان شهرها و ستاد مدیریت بحران استانداری‌ها به آن شرکت معرفی می‌شوند بوده و لذا هم‌وطنان خسارت دیده برای اعلام خسارت باید از طریق ستاد مدیریت بحران شهر محل حادثه اقدام نمایند و نمی‌توانند مستقیماً به بیمه ایران مراجعه کنند.

وی یادآور شد: چنانچه خودرو آسیب دیده در زمان حادثه دارای پوشش جنگ همراه با بیمه نامه بدنه اتومبیل بوده باشد ارزیابی و پرداخت خسارت بر عهده شرکت بیمه مربوطه خواهد بود.

