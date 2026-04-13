دعوت آیگپ برای پیوستن به پویش ملی «جانفدا»
پیامرسان آیگپ همه ایرانیان را به پیوستن به پویش ملی «جانفدا» و عضویت در کانال رسمی آن در آیگپ دعوت میکند.
به گزارش ایلنا، در اقدامی نوآورانه و در راستای تقویت همدلی و همبستگی ملی، پیامرسان محبوب ایرانی، آیگپ، از عموم هموطنان عزیز در سراسر کشور دعوت میکند تا با پیوستن به پویش ملی «جانفدا»، در این حرکت خودجوش و ارزشمند سهیم باشند.
این پویش که با هدف افزایش اتحاد و همبستگی ایرانیان در دفاع از این مرز و بوم برگزار میشود، از همه اقشار جامعه دعوت میکند تا با عضویت در کانال رسمی این پویش در پیامرسان آیگپ، ضمن اطلاع از آخرین اخبار و رویدادها، در فعالیتها و برنامههای پیشبینی شده مشارکت فعال داشته باشند.
پیامرسان آیگپ با فراهم آوردن بستری امن و کارآمد، تلاش دارد تا با محوریت قرار دادن منافع ملی و همدلی هموطنان، گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف این پویش بردارد.
این پیامرسان از همه ایرانیان درخواست میکند تا با پیوستن به این کمپین، حمایت خود را از ایران عزیز اعلام کرده و در گسترش این پویش ملی یاریرسان باشند.
برای پیوستن به این پویش ملی عدد ۱ را به ۳۰۰۰۱۱۵۵ ارسال کنید یا به janfadaa.ir بروید.
همچنین برای عضویت در کانال رسمی پویش در آیگپ کافیست آی دی
@ir_janfadaa
را دنبال کنید.
این حرکت جمعی که تا کنون بیش از ۲۲ میلیون نفر ثبت نام کرده اند، فرصتی است تا بار دیگر عشق و علاقه خود را به ایران نشان دهیم و با همبستگی، مسیر پیشرفت و سربلندی و عزت میهن عزیزمان را هموار سازیم.