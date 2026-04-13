رئیس بیمارستان کیش در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
پروانه بهرهبرداری برداری پس از سه دهه صادر شد/رشد ۹۵ درصدی پزشکان و افزایش ۷۰ درصدی رشته های تخصصی
رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش از اخذ پروانه بهرهبرداری پس از سه دهه فعالیت خبر داد.
سیدجاودان سیرت، رئیس بیمارستان تخصصی و فوقتخصصی کیش، با اشاره به ظرفیتهای این مرکز درمانی اظهار کرد: بیمارستان کیش با ۶۴ تخت فعال و ۲۶۷ نفر پرسنل مشغول فعالیت است که از این تعداد ۱۱۵ نفر را پرستاران تشکیل میدهند، این بیمارستان تقریباً تمامی عملهای جراحی بهجز جراحی چشم و قلب را پوشش میدهد، همچنین کلینیک تخصصی بیمارستان تنها مرکزی در کشور محسوب میشود که هفت روز هفته و در دو نوبت صبح و عصر فعال است.
صدور پروانه بهرهبرداری پس از سه دهه
وی اخذ پروانه بهرهبرداری را یکی از مهمترین دستاوردهای این بیمارستان عنوان کرد و گفت: این مرکز درمانی طی سه دهه فعالیت تنها با موافقت اصولی اداره میشود و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و معاونت درمان، پروانه بهرهبرداری آن صادر شده است و بیمارستان در فهرست مراکز مشمول دریافت تجهیزات از هیئتامنای ارزی قرار گرفته است.
افزایش پزشکان مقیم و رشتههای تخصصی
رئیس بیمارستان کیش با اشاره به استقرار پزشکان متخصص بهصورت مقیم در این جزیره تصریح کرد: حضور پزشکان پروازی کاهش یافته است و متخصصان مختلف به صورت ثابت در بیمارستان فعالیت خود را ادامه دادهاند، متخصصانی در بخشهای جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی، اورولوژیست، متخصص قلب، داخلی، اطفال، بیهوشی، رادیولوژی و جراح عمومی بهصورت مقیم مشغول فعالیت هستند.
وی افزود: تعداد پزشکان فعال بیمارستان از ۵۵ نفر به ۱۰۸ نفر در ماه افزایش یافته است که نشاندهنده رشد ۹۵ درصدی در این بیمارستان است، همچنین تنوع رشتههای تخصصی و فوقتخصصی با رشد ۷۰ درصدی همراه شده است.
راهاندازی تعاونی مسکن کارکنان
جاودان سیرت با اشاره به حل یکی از مشکلات قدیمی کارکنان گفت: تعاونی مسکن کارکنان پس از حدود سه دهه تشکیل شده و با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش، ثبتنام متقاضیان انجام شده و واگذاری زمین در دستور کار قرار گرفته است.
ارائه خدمات رایگان درمانی
وی درباره خدمات اجتماعی بیمارستان نیز اظهار کرد: خدمات درمانی به بومیان جزیره، کارکنان آموزش و پرورش، پاکبانان و کارگران فضای سبز بهصورت رایگان ارائه میشود که این خدمات شامل؛ ویزیت، خدمات بستری و پاراکلینیکی است و هزینهای از این گروهها دریافت نمیشود.
تجهیز بیمارستان با امکانات پیشرفته
رئیس بیمارستان کیش از توسعه تجهیزات پزشکی خبر داد و گفت: دستگاه سیویسیتی مخصوص تصویربرداری فک و دهان در بیمارستان نصب شده است، همچنین دستگاه امآرآی پیشرفته تا پایان سال وارد بیمارستان میشود.
وی افزود: با کمک خیرین یک دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان بیمارستان اضافه شده و تعداد آمبولانسها به چهار دستگاه رسیده است.
توسعه خدمات تخصصی و آموزشی
جاودان سیرت به برخی اقدامات انجامشده در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: کلینیک کاشت مو و کلینیک تغذیه راهاندازی شده است و بیش از ۱۲ تفاهمنامه آموزشی و پژوهشی با دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شیراز و هرمزگان امضاء شد، همچنین تفاهمنامه تأمین بافتهای انسانی و بانک بندناف منعقد شده است.
وی ادامه داد: ایجاد پایگاه مستقل انتقال خون در جزیره در حال پیگیری است و فضای فیزیکی آن آماده شده و مجوزهای اولیه نیز صادر شدهاند.
گردشگری سلامت در آستانه اجراست
رئیس بیمارستان کیش درباره برنامههای گردشگری سلامت نیز گفت: اخذ مجوز گردشگری سلامت در دستور کار قرار گرفته اما با وجود مراجعه بیمارانی از کشورهای مختلف در سال جاری، نبود مجوز رسمی مانعی برای توسعه این حوزه بود.
وی تأکید کرد: با توجه به کیفیت مناسب خدمات درمانی و هزینه کمتر نسبت به کشورهای منطقه، ظرفیت جذب بیماران خارجی در کیش بوجود آمده است و اتاقهای ویژه بیمارستان برای این منظور تجهیز شدهاند.
اجرای طرحهای غربالگری
جاودان سیرت از اجرای برنامههای پیشگیرانه خبر داد و گفت: طرح غربالگری رایگان سرطان پستان برای زنان بالای ۴۰ سال و افراد دارای سابقه خانوادگی اجرایی شد و در قالب این طرح چندین مورد بیماری در مراحل اولیه شناسایی شد: و درمان آنها آغاز شد.
وی افزود: دستگاه فیبرواسکن کبد و دستگاه سنجش تراکم استخوان نیز در بیمارستان مورد استفاده قرار گرفته است و این تجهیزات امکان تشخیص دقیقتر بیماریها را فراهم کرد.