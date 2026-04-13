جواد هدایتی، مدیر کل ترانزیت سازمان حمل و نقل جاده‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آغاز به کار کریدور ترانزیتی پاکستان- ایران و افزایش تجارت بین دو کشور اظهار داشت: مهمترین ویژگی این کریدور اتصال آن به چارچوب همکاری‌های اقتصادی بین چین و پاکستان تحت عنوان «سی‌پک» است که این طرح منطبق بر برنامه BRI توسعه کمربند راه آهن چین با نگاه به توسعه غرب از طریق زمینی به اجرا می‌رسد و ما می‌توانیم از طریق پاکستان به این مسیر اتصال پیدا کنیم و در طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای که توسط چین در بندر گوادر و مسیرهای جاده‌ای و مرزها سرمایه‌گذاری می‌شود، مشارکت داشته باشیم و اتصال زمینی بین ایران-پاکستان-چین به عنوان سه کشور از جنوب آسیا برقرار ‌شود و همچنین از شاخه جنوبی به مسیر موازی دریایی دسترسی پیدا می‌کنیم که می‌تواند مسیر آلترناتیو ایران باشد.

وی با بیان اینکه کریدور ترانزیتی ایران -پاکستان به غیر از تجارت دو جانبه می‌تواند به عنوان یک کریدور منطقه‌ای نقش آفرینی کند، ادامه داد: در این کریدور از تمام شقوق حمل و نقل در این کریدور می‌توان استفاده کرد، زیر ساخت ریلی در مسیر میرجاوه تا زاهدان برقرار است و می‌توان از ظرفیت ریلی آن هم استفاده کرد و هم می‌توان از ظرفیت جاده‌ای آن را به کار گرفت.

مدیر کل ترانزیت سازمان حمل و نقل جاده‌ای تایکد کرد: موضوع مهم این است که این مسیر تجاری دسترسی ایران به نیازهای غلات را تسهیل می‌کند چراکه پاکستان یکی از کشورهایی است که از تولید کنندگان بزرگ مواد غذایی و کشاورزی و غلات محسوب می‌شود. در حال حاضر بخش عمده‌ای از غلات مورد نیاز کشور از طریق آمریکای لاتین تامین می‌شود حال اینکه این کریدور می‌تواند جایگزینی باشد و تامین کالاهای اساسی را از طریق پاکستان انجام دهیم؛ حداقل در مرحله اول برای استان‌های شرقی کشور.

هدایتی با اشاره به افزایش حجم تجارت بین دو کشور با رونق این مسیر تجاری اظهار داشت: هدف‌گذاری تجاری دو کشور چیزی حدود ۵ میلیارد دلار بود که در چند سال اخیر این عدد به ١٠ میلیارد دلار ارتقا پیدا کرد و باتوجه به روابط خوب ایران با پاکستان این چشم انداز وجود دارد که اگر در بحث زیرساخت‌های لجستیکی سرمایه گذاری شود در مدت معقولی به ١٠ میلیارد دلار می‌رسیم.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه کریدورهای متنوع در ایران آیا محاصره تنگه هرمز، در تجارت کشور اختلال ایجاد می‌شود و آیا اقتصاد تحت تاثیر این محاصره قرار می‌گیرد، گفت: همانطور که می‌دانید که بالای ٨٠ درصد تجارت دنیا از طریق دریا انجام می‌شود، بخشی از کالا به ویژه کالاهای اساسی در قالب فله جابه جا می‌شوند و حمل این محموله با کشتی‌ها با ابعاد وسیع حمل می‌شود از این رو حمل دریایی اقتصادی‌تر است اما در شرایط جنگی باید از هر امکانی استفاده کرد و به دلیل اینکه کشور وسیعی هستیم و به به ١۵ کشور همسایه دسترسی داریم و همچنین از شمال به دریای خزر و در غرب به اروپا و آسیای غربی متصل می‌شویم و با توجه به تعدد کشورهای همسایه و مرزهای متنوع، محاصره تنگه هرمز نمی‌تواند ایران را دچار خفگی کند و اساسا محاصره‌پذیر نیستیم.

این مقام مسئول تاکید کرد: این محاصره ممکن است هزینه‌ها را افزایش دهد و حمل و نقل کالا از سایر کریدورها شاید به سهولت مسیر دریایی نباشد اما با این محاصره به شعب ابی طالب نمی‌شویم و امنیت غذایی کشورمان همچنان حفظ می‌شود.

انتهای پیام/