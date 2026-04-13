کاهش ۵۰ درصدی صادرات نفت عربستان به چین
با تشدید تنش در تنگه هرمز، صادرات نفت خام عربستان به چین با کاهش 50 درصدی رو به رو شد
به گزارش ایلنا، براساس گزارش بلومبرگ معاملهگران آگاه اعلام کردند که فروش نفت خام عربستان به چین که بزرگترین واردکننده نفت در جهان است، طی ماه آینده شاهد کاهش 50 درصدی خواهد بود.
دلیل این کاهش 50 درصدی، اختلال در جریان انرژی و افزایش قیمت آن در پی جنگ در خاورمیانه است.
معامله گران که نخواستند نامشان فاش شود گفتند که بزرگترین صادرکننده نفت در جهان قصد دارد حدود 20 میلیون بشکه نفت به چین در ماه مه صادر کند و این میزان نشان دهنده کاهش از حدود 40 میلیون بشکه نفت اختصاص داده شده برای صادرات در ماه آوریل است.
آرامکوی عربستان تاکنون واکنشی به این مطلب نشان نداده است.
جنگ علیه ایران منجر به بسته شدن تنگه هرمز و از کار افتادن مسیرهای تامین انرژی جهان شد.
عربستان گذرگاه دیگری در بندر ینبع در ساحل دریای سرخ دارد اما ظرفیت آن برای صادرات مقادیر صادراتی از تنگه هرمز کافی نیست.