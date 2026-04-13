همکاری وزارت نفت و علوم برای تشکیل کمیته بازسازی و جبران خسارات جنگی + (ویدیو)

به گزارش ایلنا، رئیس‌جمهور با حضور در وزارت نفت ضمن قدردارنی از کارکنان صنعت نفت بر آمادگی برای تامین انرژی و اهمیت تداوم خدمت‌رسانی مطلوب به مردم ایران تاکید کرد.

همچنین مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران از آغاز بازسازی پالایشگاه لاوان خبر داد و گفت: ظرف ده روز آینده بخشی از پالایشگاه راه‌اندازی می‌شود و سایر بخش‌ها نیز به تدریج وارد مدار خواهند شد.

وزیر نفت با استقبال از پیشنهاد وزیر علوم در بهره‌گیری از توان علمی کشور در بازسازی خسارت‌های جنگ افزود: با تشکیل کمیته‌های مشترک میان دو وزارت‌خانه زمینه همکاری نظام‌مند برای بازسازی و جبران خسارت فراهم خواهد شد.

طبق گزارش‌های FAO پس از بسته شدن تنگه هرمز و با وجود اعلام آتش‌بس، جریان انرژی کودهای شیمیایی هنوز به وضعیت پایدار باز نگشته و نزدیک به 1.9 میلیون تن انواع کود روی ده‌ها کشتی در منطقه انباشت شده است.

