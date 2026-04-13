بدهی تسهیلات غیرجاری۷۰۰ میلیون تومانی در گزارش اعتبارسنجی لحاظ نمیشود
بدهی غیرجاری تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی و کمتر از آن در دوره اضطرار، در مدل محاسبه امتیاز اعتبارسنجی افراد محاسبه نمیشود
وی افزود: اداره سامانههای تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، این موضوع را برای اجرا به این شرکت ابلاغ کرده است.
قاسمپور تصریح کرد: بر اساس این ابلاغیه و با توجه به شرایط اضطرار حادثشده در کشور و مصوبات بالادستی درباره تسهیلات، بدهی غیرجاری ناشی از تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی و کمتر، از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ در مدل محاسبه امتیاز اعتباری اشخاص لحاظ نمیشود.
مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران خبر داد گفت: شرط اعمال این موضوع آن است که مانده بدهی غیرجاری ایجاد شده مربوط به تسهیلات ۷٠٠ میلیون تومانی و کمتر، از ۵۰۰ میلیون تومان کمتر بوده و همچنین تاریخ ورود به طبقه غیرجاری از ۹ اسفند ۱۴٠۴ باشد.
وی تأکید کرد: همچنین بر اساس مصوبات بالادستی، چکهای برگشتی از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ در مدل محاسبه امتیاز اعتباری اشخاص لحاظ نخواهد شد