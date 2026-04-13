اعلام قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۰ هزار و ۱۹۷ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۸ هزار و ۹۳۵ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۴ هزار و ۳۸۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۲ هزار و ۹۰۲ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۸ هزار و ۱۷۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۸۳۱ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۸۱۹ تومان و قیمت خرید آن یک هزار و ۸۰۳ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۰ هزار و ۵۴۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۰ هزار و ۳۶۳ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۰۸ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۴۹۴ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۸ هزار و ۳۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۷ هزار و ۲۴۰ تومان است.

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۴ هزار و ۳۸۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۳ هزار و ۵۴۰ تومان است.