اعلام قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران
قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۴۰ هزار و ۱۹۷ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۶۴ هزار و ۳۸۲ تومان است.
قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۴ هزار و ۳۸۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۲ هزار و ۹۰۲ تومان است.
نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۸ هزار و ۱۷۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۸۳۱ تومان است.
نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۸۱۹ تومان و قیمت خرید آن یک هزار و ۸۰۳ تومان است.
نرخ فروش حواله یوان چین ۲۰ هزار و ۵۴۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۰ هزار و ۳۶۳ تومان است.
نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۰۸ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۴۹۴ تومان است.
نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۸ هزار و ۳۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۷ هزار و ۲۴۰ تومان است.
نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۴ هزار و ۳۸۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۳ هزار و ۵۴۰ تومان است.