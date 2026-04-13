احمدرضا لاری‌زاده، معاون فنی اموال و مسئولیت بیمه البرز در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ در پاسخ به این پرسش که چه برنامه‌ها و رویکردهای کلیدی برای ارتقاء کیفیت و دقت ارزیابی ریسک‌ها در بخش بیمه‌های اموال در بیمه البرز دنبال می‌کنید اظهار کرد: امروزه با توجه به گسترش فرهنگ بیمه، ریسک‌های نوظهور، بازار رقابتی، کاهش حاشیه سود عملیاتی، صنعت بیمه در کشور ناگزیر به جایگزینی ابزارهای نوین به جای ابزارهای سنتی است. در این خصوص ارزیابی ریسک بیمه‌های آتش سوزی و بدنه خودرو ارزیابی خسارت خودرو و مسئولیت متصدیان حمل و نقل با استفاده از طراحی نرم‌افزاری اختصاصی در بیمه البرز پیاده‌سازی شده است.

وی افزود: مدیریت‌های فنی در تلاش است تا با کمک بخش‌های همکار از جمله حوزه فناوری اطلاعات ضمن رفع نواقص طرح نسبت به تثبیت استفاده شبکه فروش از این نرم‌افزارها در مرحله نخست و در گام بعدی بسط و گسترش آن به سایر رشته‌ها اقدام کند.

لاری‌زاده در پاسخ به این پرسش که در حوزه بیمه مسئولیت، شرکت‌های بیمه با چالش‌های پیچیده‌ای در ارتباط با تعیین تعهدات، حد پوشش و مدیریت خسارت مواج هستند. دیدگاه شما درباره توسعه محصولات مسئولیت برای مشتریان حقوقی و صنایع خاص چیست؟ و بیمه البرز چه اقداماتی در این زمینه در دستور کار دارد؟ توضیح داد: حوزه بیمه‌های مسئولیت از لحاظ دامنه و گستردگی پوشش یکی از پیچیده‌ترین رشته‌های بیمه‌ای است که علاوه بر اصول بیمه و اکچوئری ریسک باید ملاحظات حقوقی را به شدت رعایت کرد. از طرفی اگرچه ضریب نفوذ این رشته به صورت کلی در سنوات اخیر افزایش داشته است؛ اما از آنجا که این رشته از زیررشته‌های متعددی برخوردار است و دامنه آن صرفاً محدود به رشته بیمه‌های مسئولیت نیست و به سایر رشته‌های بیمه‌ای ازجمله مهندسی، آتش‌سوزی، کشتی و هواپیما نیز گسترش می‌یابد؛ بنابراین شرکت‌های بیمه اصولاً در ایران در این خصوص به دلیل عدم تحقق اعداد بزرگ با ضعف داده در اکچوئری و محاسبه ریسک مواجه هستند.

معاون فنی اموال و مسئولیت بیمه البرز ادامه داد: از طرفی ضعف قوانین بالادستی و عدم وحدت رویه دستگاه قضایی (به جزء بخش دیات) این موضوع را پیچیده‌تر کرده است. این شرکت با تلاش همکاران بخش فنی و شبکه فروش در بخش‌های بیمه‌های پرکاربرد مسئولیت مانند مسئولیت کارفرما، پزشکان، پیراپزشکان و متصدیان حمل و نقل در جایگاه قابل قبولی از صنعت است و با بهره‌گیری از ظرفیت نگهداری ریسک و همچنین راهبری کنسرسیوم‌های اتکایی بین‌المللی در حوزه P&i (بیمه حفاظت و غرامت) و مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی، در شرایط تحریمی کشور توانسته به تجار صنایع و بخش خدمات کشور کمک شایانی داشته باشد. با لحاظ مشکلات پیش گفته و با وجود ضعف قوانین بالادستی در حوزه بیمه‌های سایبری و مسئولیت حرفه‌ای در حال طراحی محصول هستیم.

صنعت بیمه در از فناوری‌های نوین در حوزه IT پیشرو است

وی در پاسخ به این پرسش که صنعت بیمه در حال تجربه تحولات دیجیتال و استفاده از فناوری‌های نوین در ارزیابی خسارت و فرآیندهای فنی است. چگونه بیمه البرز در بخش اموال و مسئولیت از فناوری‌های جدید (مانند ابزارهای داده‌محور یا هوش مصنوعی) استفاده می‌کند یا قصد استفاده دارد؟ متذکر شد: با رشد تکنولوژی و الزامات قوانین بالادستی (ازجمله الزامات بیمه مرکزی) شرکت‌های بیمه نیز کم و بیش از فناوری‌های نوین در حوزه IT استفاده می‌کنند؛ اما آنچه که یک شرکت بیمه را در این زمینه از رقبا متمایز می‌کند، پیشرو بودن و روان‌سازی استفاده از این ابزارها‌ است. بیمه البرز به دلیل قدمت فعالیت و گستردگی حوزه مشتریان نسبت به غالب شرکت‌ها از داده‌های معتبرتری در این خصوص برخوردار است. در سال‌های اخیر و با عنایت به تأکید مدیرعامل محترم به نوآوری و استفاده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات به بیمه‌گذاران همانطور که گفته شد این معاونت در تلاش است تا علاوه بر ارتقای بهینه نرم‌افزارهای موجود، زمینه نظارت هوشمند در ارزیابی خسارت به خصوص در بخش‌های بیمه‌های خُرد را فراهم کند.

لاری‌زاده همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به رقابت شدید در بازار بیمه‌های اموال و مسئولیت در ایران و نقش مهم نسبت خسارت در پایداری شرکت، بیمه البرز با چه استراتژی‌هایی قصد دارد سهم بازار این دو رشته را افزایش دهد و در عین حال ریسک‌های فنی را کنترل کند؟ عنوان کرد: بیمه البرز از بدو تأسیس به مقوله جذب ریسک نگاه حرفه‌ای و مبتنی بر ارزیابی دقیق ریسک داشته و بدنه کارشناسی قوی این شرکت در صنعت زبانزد است. بدیهی است با سیاست‌های هیأت مدیره محترم و با وجود بازار به شدت رقابتی صنعت بیمه، همکاران بنده در حوزه معاونت فنی تلاش می‌کنند که این زنجیره دانش ارزیابی و پذیرش ریسک را که در طول سال‌های متمادی در بیمه البرز شکل گرفته است را نه تنها به عنوان امانتی گرانقدر حفظ کنند بلکه در‌صدد ارتقای آن ‌باشند.

معاون فنی اموال و مسئولیت بیمه البرز اضافه کرد: به عبارتی سیاست شرکت بیمه البرز جذب پرتفو و گسترش سهم بازار به هر قیمتی نیست، لیکن دوام و بقای یک شرکت بازرگانی با سابقه‌ای بیش از 67 سال ایجاب می‌کند که با حفظ اصول حرفه‌ای برای دوام و بقای خود چالش‌های موجود به خصوص در بخش بازاریابی غیر حرفه‌ای و گاه مکارانه را مدیریت کند. در این خصوص بیمه البرز با استفاده از کارشناسان خبره درون‌سازمانی و برون‌سپاری و صرف هزینه‌های کلان کارشناسی نسبت به بازدید اولیه و ادواری ریسک‌های مورد پذیرش و ابلاغ توصیه‌های کاربردی به منظور افزایش ضریب ایمنی و HSE و پیگیری این توصیه‌ها‌، نه تنها در صیانت و نگهداشت سرمایه‌های ملی اقدام کرده است؛ بلکه موجب کنترل نسبت خسارت شرکت شده است.

وی تشریح کرد: نسبت خسارت مناسب این شرکت در بخش بیمه‌های آتش‌سوزی، مهندسی و انرژی با وجود سهم بالای شرکت در این حوزه‌ها، بیانگر نگاه حرفه‌ای مبتنی بر ارزیابی ریسک است. علاوه بر موضوعات پیش‌گفته، استفاده از ظرفیت نگهداری بالای شرکت به عنوان مقام نخست ظرفیت نگهداری ریسک در بین شرکت‌های خصوصی، توانگری مالی و ذخایر بسیار مناسب، رسیدگی سریع و منصفانه در پرداخت خسارت، ابزارهایی هستند که با راهبرد صحیح مسئولین ارشد موجب شده است رغبت بیمه‌گذاران به همکاری با این شرکت بیش از پیش مورد استقبال قرار گیرد.

