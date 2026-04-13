در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
خشکسالی پایان نیافته است/ بسیاری از مناطق کسری آب دارند
دبیر کل فدراسیون صنعت آب کشور گفت: در بسیاری از مناطق کشور، طی سالهای گذشته کسری قابل توجهی در منابع آب زیرزمینی و ذخایر سدها ایجاد شده است. حتی اگر در یک سال، بارشها نزدیک به نرمال باشد، لزوماً به معنای جبران کامل این کسریها نیست
سیدعلیرضا شریعت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در ارزیابی وضعیت بارشهای سال آبی جاری اظهار داشت: خوشبختانه در سال آبی جاری، الگوی بارشها در کشور تا حدی نسبت به سال گذشته بهبود نشان داده است، اما این بهبود در همه مناطق یکسان نبوده است.
وی ادامه داد: در برخی استانها، بهویژه در بخشهایی از شمالغرب و غرب کشور، بارشهای مؤثرتر و نزدیکتر به میانگین بلندمدت ثبت شده است، در حالی که در بخشهایی از مرکز، شرق و جنوب شرق کشور همچنان با کمبود بارش نسبت به شرایط نرمال روبهرو هستیم. بنابراین تصویر کلی بارشها یک تصویر ناهمگن و منطقهای است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، باید توجه داشت که ارزیابی وضعیت بارش تنها بر اساس چند سامانه بارشی اخیر دقیق نیست. شاخصهای هیدرولوژیک مانند میزان ذخیره سدها، رطوبت خاک و تغذیه آبهای زیرزمینی نیز اهمیت زیادی دارند. در بسیاری ازحوضههای آبریز کشور، به دلیل چند سال متوالی خشکسالی، حتی افزایش مقطعی بارش نیز هنوز نتوانسته به طور کامل کسری انباشته منابع آبی را جبران کند. به همین دلیل اگرچه شرایط بارش در برخی بازهها امیدوارکننده بوده، اما برای قضاوت دقیق درباره وضعیت سال آبی باید روند بارشها تا پایان فصل بارش و همچنین اثر آن بر منابع آب سطحی و زیرزمینی بررسی شود.
دبیر کل فدراسیون صنعت آب ایران درباره اینکه آیا با توجه به وضعیت مناسب بارشهای اخیر، میتوان خشکسالی پایان یافته است؛ تصریح کرد: بارشهای مناسب اخیر بدون تردید خبر خوبی برای منابع آبی و کشاورزی کشور محسوب میشود، اما از نظر علمی نمیتوان صرفاً بر اساس چند دوره بارندگی اعلام کرد که خشکسالی پایان یافته است. خشکسالی معمولا پدیدهای است که در مقیاسهای زمانی طولانیتر شکل میگیرد و پایان آن نیز نیازمند یک دوره نسبتاً طولانی از بارشهای مؤثر و پایدار است.
وی گفت: در بسیاری از مناطق کشور، طی سالهای گذشته کسری قابل توجهی در منابع آب زیرزمینی و ذخایر سدها ایجاد شده است. حتی اگر در یک سال، بارشها نزدیک به نرمال باشد، لزوماً به معنای جبران کامل این کسریها نیست. در واقع بخشی از بارشها صرف مرطوب شدن خاک و جبران کمبودهای گذشته میشود و زمان میبرد تا تأثیر آن در سفرههای آب زیرزمینی و منابع پایدار آب مشاهده شود.
شریعت خاطرنشان کرد: بنابراین میتوان گفت بارشهای اخیر میتواند تا حدی شدت خشکسالی را کاهش دهد، اما برای اعلام پایان خشکسالی نیاز به تداوم شرایط بارشی مناسب در چند فصل یا حتی چند سال آینده وجود دارد.