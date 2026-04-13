ترخیص ۲ میلیون و ۸۷۴ هزار تن کالای اساسی از گمرکات کشور طی ۳۹ روز

به گزارش ایلنا، طی دوره زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، تشریفات گمرکی حدود ۲ میلیون و ۸۷۴ هزار تن انواع کالای اساسی در گمرکات کشور انجام شده و این اقلام برای تأمین نیازهای داخلی وارد چرخه توزیع شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در این مدت بیش از ۱۱۲ هزار دستگاه کامیون حامل کالاهای اساسی پس از انجام تشریفات لازم، از گمرکات مختلف کشور خارج و به ناوگان حمل‌ونقل داخلی تحویل شده‌اند.

گمرک ایران همچنین اعلام کرد که گمرکات کشور به‌صورت شبانه‌روزی برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی فعال هستند. این سازمان تأکید کرده است که بسته حمایتی شامل ارائه تسهیلات گمرکی ویژه برای فعالان اقتصادی در شرایط اضطراری همچنان در تمامی گمرکات برقرار است.

انتهای پیام/