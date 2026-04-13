آغاز پروازهای داخلی در برخی فرودگاهها بهزودی
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که پروازهای داخلی در برخی فرودگاهها بهزودی از سر گرفته میشود.
به گزارش ایلنا، وزیر راه و شهرسازی، با حضور در شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، ضمن قدردانی از ایستادگی متخصصان هوانوردی در شرایط بحرانی، بر لزوم برقراری مجدد پروازهای داخلی در برخی فرودگاهها برای بازگشت آرامش به جامعه تأکید کرد.
فرزانه صادق با همراهی ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، ضمن حضور در شرکت فرودگاهها، از نزدیک در جریان اقدامات انجام شده برای پایداری صنعت هوانوردی و فرودگاهی کشور در دوره جنگ تحمیلی سوم قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی در این بازدید، تعامل و پایداری متخصصان هوانوردی را ستودنی خواند و گفت: حضور شبانهروزی مدیران و معاونان در میانه میدان طی مدت اخیر، مایه دلگرمی همکاران و عموم مردم شده است. این روحیه جهادی و همکاری میانبخشی در وزارتخانه، سرعت و کیفیت انجام امور را دوچندان میکند.
صادق با اشاره به اولویت برقراری مجدد پروازها بیان کرد: ضروری است پروازهای داخلی در برخی فرودگاهها که امکان پرواز مهیا است در کوتاهترین زمان ممکن از سر گرفته شود.
وی همچنین از ایثار و فداکاری کارکنان صنعت هوانوردی که در شرایط دشوار پای تعهد خود ایستادند، صمیمانه قدردانی کرد.
در ادامه این بازدید، محمد امیرانی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، با اشاره به آسیبهای وارده به برخی زیرساختها در جنگ تحمیلی سوم از عزم جدی برای بازسازی هوشمندانه آنها خبر داد و گفت: اگرچه آسیب به برخی زیرساختهای فرودگاهی که حاصل سالها تلاش در شرایط تحریم بود، مایه تأثر است، اما با تکیه بر توان داخلی، این بخشها را بهتر و مقاومتر از گذشته خواهیم ساخت.