کمترین زمان خاموشی برق با وجود بیشترین آسیب به شبکه برق استان تهران/ آماده مقابله با تهدیدات دشمن هستیم
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با حضور در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰، از ثبت کمترین میزان خاموشی در استان تهران با وجود بیشترین آسیب به شبکه برق این استان در جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: آماده مقابله با تهدید دشمن در حمله به زیرساخت های انرژی هستیم.
به گزارش ایلنا از شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، اکبر حسنبکلو با حضور در برنامه تهران ۲۰، ضمن گرامیداشت یاد شهدای والامقام شرکت توزیع نیروی برق استان تهران و تقدیر از حمایتهای وزیر نیرو، مدیرعامل توانیر و استاندار تهران برای حمایتهای بیدریغشان از فعالیتهای این شرکت در ایام جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: ما پیش از شروع جنگ و بر اساس برنامهریزیها و سناریوهای تدوین و تمرین شده، آمادگی مواجهه با شرایط جنگی را داشتیم.
وی افزود: با وجود اینکه بیشترین آسیبها به شبکه برق در استان تهران صورت گرفت، اما با حضور به موقع و سرعت عمل اکیپهای عملیاتی شرکت، کمترین خاموشیها را در سطح استان شاهد بودیم.
به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، میانگین زمان رفع خاموشی در شهرستانهای استان تهران ۴۵ دقیقه بود.
حسنبکلو تصریح کرد: در کل استان تهران حدود ۱۰۰۰ نقطه از شبکه برق در حملات دشمن آسیب دید که ۴۸۴ نقطه آن در محدوده تحت مدیریت شرکت توزیع برق استان تهران بود.
وی افزود: در این حملات، ۹۹ پست برق و ۱۲۴ کیلومتر از شبکه متحمل خسارت شد که با تلاش شبانهروزی همکاران ما در کوتاهترین زمان ممکن، بازسازی و رفع خاموشی شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با بیان اینکه در ۴۰ روز جنگ، همکاران شرکت پای کار بودند و خدمترسانی به مردم متوقف نشد، گفت: در این مدت ۳۰۰۰ درخواست انشعاب جدید برق داشتیم که ۲۲۰۰ انشعاب واگذار و نصب شد.
حسنبکلو توسعه نیروگاههای خورشیدی را از دیگر پروژههای اساسی شرکت در دوره جنگ تحمیلی سوم عنوان و خاطرنشان کرد: با تاکید استاندار تهران، اجرای پروژه تجهیز ۱۲۰۰ مسجد به نیروگاههای خورشیدی پشتبامی را در بحبوحه جنگ شروع کردیم که هماکنون کار نصب پنلهای خورشیدی در ۲۰۰ مسجد در حال انجام است و مابقی هم به سرعت اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به تهدید دشمن مبنی بر حمله به زیرساختهای انرژی، از آمادگی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برای مقابله با این تهدید خبر داد و تصریح کرد: ۱۰۰ دستگاه ژنراتور سیار تهیه کردیم که این ژنراتورها در ۱۰۰ نقطه استان تهران در حال نصب است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در پایان تاکید کرد که همکاران این شرکت با تمام توان تلاش میکنند که هیچ نقطهای از استان تهران بدون برق نماند.