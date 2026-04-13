معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
افزایش ۲۰۰ درصدی تعداد پروژههای سرمایهگذاری
رشد ۷ برابری حجم سرمایهگذاریها
معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش از رشد ۲۰۰ درصدی تعداد پروژههای سرمایهگذاری و جذب ۷۴ هزار میلیارد تومان سرمایه در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: حجم سرمایهگذاری جذب شده در سه ماه ابتدای سال گذشته از کل چهار سال ماقبل آن بیشتر بوده است.
محمدحسن نیکافروز، معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با تشریح عملکرد ۱۰ ماهه سال گذشته این معاونت، اظهار کرد: جزیره کیش در ۱۰ ماه ابتدایی سال گذشته یک دوره گذار جدی اما موفق را پشت سر گذاشت. رویکرد ما از ابتدا خارج شدن اقتصاد کیش از حالت صرفاً تجاری و حرکت به سمت اقتصادی متوازنتر بود که همزمان زیرساختهای گردشگری را تقویت، سرمایهگذاریهای بزرگ را جذب و از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند.
افزایش ۷ برابری سرمایهگذاری
وی با اشاره به رشد چشمگیر شاخصهای سرمایهگذاری افزود: در این مدت تعداد پروژههای سرمایهگذاری نسبت به سال ماقبل ۲۰۰ درصد افزایش یافت و از نظر حجم سرمایهگذاریها نیز به عدد ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیدیم که رشد ۷ برابری نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۳ را نشان میدهد. از این میزان، ۴۴ هزار میلیارد تومان وارد چرخه اجرایی شده و پروژهها صرفاً روی کاغذ نیستند.
نیکافروز بخش عمده این پروژهها را در حوزه گردشگری عنوان کرد و افزود: در حوزه سرمایهگذاری خارجی نیز ۱۵۰ میلیون دلار جذب سرمایه در بخش گردشگری داشتیم که تاکنون ۱۲ میلیون دلار آن وارد مرحله اجرایی شده است. یک سرمایهگذار ترک با وجود جنگ ۱۲ روزه و شرایط خاص منطقه، به تعهدات خود پایبند ماند و قرارداد همکاری در حوزه خدمات گردشگری و هتلداری اجرایی شد.
۴۰۷ واحد تولیدی فعال و اشتغال ۵۲۰۰ نفر
معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه موتور اصلی اشتغال، بخش صنعت و تولید است، گفت: در حال حاضر ۴۰۷ واحد تولیدی فعال در این جزیره کوچک وجود دارد که برای ۵۲۰۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد کرده است. از ابتدای سال تاکنون ارزش کالا و خدمات تولید شده در این واحدها به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان میرسد و ۲۳۶ پروانه بهرهبرداری صنعتی جدید صادر یا تمدید شده است.
وی عمده تولیدات منطقه را در حوزه محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی، پوشاک و لوازم خانگی برشمرد و افزود: شرکتهای دانشبنیان فعال در کیش محصولاتی تولید میکنند که هم در کشور و هم در سایر نقاط دنیا مصرفکنندههای جدی دارد.
رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی
نیکافروز در بخش تجارت و گمرک از صادرات ۱۷۸ میلیون دلاری خدمات فنی و مهندسی و ۴۴.۷ میلیون دلاری خدمات گردشگری در ۱۰ ماه ابتدائی سال گذشته خبر داد و گفت: ۲۰.۲ میلیون دلار صادرات مجدد کالا و نزدیک به یک میلیون دلار صادرات مستقیم از تولیدات داخل منطقه داشتیم. در حوزه ترانزیت نیز ۷۰ میلیون یورو با حجم ۸ هزار تن کالا ثبت شده است.
وی واردات منطقه را هدفمند توصیف کرد و افزود: ۱۲.۲ میلیون دلار ماشینآلات خطوط تولید و ۱۴.۲ میلیون دلار مواد اولیه وارد شده که در همان ۴۰۷ واحد تولیدی مورد استفاده قرار گرفته است.
واردات ۹۱۶ دستگاه خودرو پس از سالها ممنوعیت
معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به گشایشهای ایجاد شده در حوزه خودرو اظهار کرد: پس از سالها ممنوعیت واردات خودرو، با تمهیدات اندیشیده شده و حمایتهای مدیریت ارشد سازمان، تسهیلگریهای خوبی انجام شد و تاکنون ۹۱۶ دستگاه خودرو ترخیص و شمارهگذاری شده است.
نیکافروز با تأکید بر اولویتهای اجتماعی گفت: دغدغه اصلی بسیاری از خانوادهها موضوع مسکن و هزینههای زندگی است. برنامه مسکن خدمت و اسکان کارگری بهجدی در سازمان دنبال میشود و برای اولین بار کروکی زمینهای اختصاص یافته مشخص و فراخوانها برگزار شده و پروژه در حال اجراست.
۱۱۴۵ مورد بازرسی از بازار
وی با اشاره به اقدامات نظارتی افزود: در حوزه تنظیم بازار بیش از ۱۱۴۵ مورد بازرسی انجام شده، ۱۵۰۰ نمونهبرداری تخصصی صورت گرفته، بیش از ۲.۶ تن کالای غیرقابل مصرف یا تاریخ گذشته کشف و ۱۸۳ پروانه بهداشتی صادر یا تمدید شده است.
معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش تعداد مجوزهای فعالیت اقتصادی فعال در جزیره را ۵۵۲۰ فقره اعلام کرد و گفت: در ۱۰ ماه ابتدائی سال گذشته ۸۶۹ مجوز جدید صادر و بیش از ۳ هزار مجوز تمدید شده است.
وی با اشاره به مزیتهای سرمایهگذاری در منطقه آزاد کیش افزود: ۲۰ سال معافیت مالیاتی، تخصیص زمین با قیمتهای حمایتی و حمایتهای ویژه از صنایع اثربخش از جمله مشوقهایی است که برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده است.پروژههای نیمهتمام؛ اولویت ویژه مدیریت ارشد
نیکافروز با بیان اینکه در ۱۳ سال گذشته سابقه نداشته پروژههای نیمهتمام با این جدیت پیگیری شود، گفت: کمیسیون رفع موانع با تدوین شیوهنامه ویژه تشکیل شد و ۲۵ پروژه نیمهتمام بزرگ شناسایی و وارد این کمیسیون شدند. بیش از ۳۰ جلسه برای رفع موانع این پروژهها برگزار شده است.
وی نقش محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش را در این موفقیتها تعیینکننده دانست و افزود: خطمشی هیئتمدیره بر دو نکته اساسی حل معضلات موجود و توسعه فضای کسبوکار استوار بود که نتیجه آن بازگشت اعتماد به جامعه سرمایهگذاری شد.
برنامهریزی برای راهاندازی بورس بینالملل و صندوق تضمین
معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش در پایان از پیگیری برای راهاندازی بورس بینالملل در کیش خبر داد و گفت: با صندوق غیردولتی تضمین صنعت نفت برای ایجاد صندوقی به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار مذاکره شده که با مشارکت ۲۰ شرکت شامل شرکت نفت، صندوق توسعه ملی، صندوق توسعه صادرات و چندین بانک دولتی و غیردولتی در کیش فعال خواهد شد.
وی تأکید کرد: کیش در حال عبور از اقتصاد صرفاً تجاری به سمت اقتصادی متنوع، تولیدمحور و گردشگریمحور است و اگرچه تا نقطه مطلوب فاصله داریم، اما مسیر درستی انتخاب شده است.
