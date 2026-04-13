مدیرعامل شرکت "پیروزان تک کیش" در گفتگو با ایلنا؛
سال گذشته شاهد تحولی مثبت در واردات خودرو بودیم
خواستار ثبات قوانین و تسهیل بروکراسی اداری هستیم
مدیرعامل شرکت پیروزان تک کیش از سرگیری واردات خودرو پس از ۶ سال وقفه را نقطه عطفی برای صنعت حملونقل و گردشگری جزیره دانست.
حسن محرمخانی، مدیرعامل شرکت پیروزان تک کیش، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، از سرگیری واردات خودرو پس از ۶ سال وقفه را نقطه عطفی برای صنعت حملونقل و گردشگری جزیره دانست و ضمن قدردانی از عملکرد دو ساله محمد کبیری مدیرعامل منطقه آزاد کیش، خواستار ثبات در قوانین واردات خودرو، تسهیل فرآیندهای بروکراسی و ساماندهی جدی خدمات پس از فروش و اسقاط خودروهای فرسوده شد.
آغاز مجدد واردات خودرو پس از ۶ سال توقف
محرمخانی با اشاره به آغاز رسمی واردات خودرو به کیش از شهریور ماه ۱۴۰۳ اظهار کرد: پس از ۶ سال وقفه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، خوشبختانه واردات خودرو به جزیره کیش از سر گرفته شد. این توقف طولانی آسیب جدی به ناوگان حملونقل عمومی و صنعت گردشگری وارد کرده بود. خودروهای فرسوده نه تنها چهره جزیره را تحت تأثیر قرار داده بودند، بلکه حباب سنگینی در قیمت خودروهای کارکرده ایجاد شده بود که اکنون با واردات خودروهای نو و بهروز، این حباب در حال تعدیل است.
وی افزود: مردم حالا میتوانند با سرمایه خود خودرویی مناسب و بهروز تهیه کنند و از امکانات روز در حملونقل شخصی و عمومی بهرهمند شوند.
ارزیابی مثبت از عملکرد مدیرعامل منطقه آزاد
مدیرعامل شرکت "پیروزان تک کیش" در ارزیابی عملکرد محمد کبیری، مدیرعامل منطقه آزاد کیش، گفت: ایشان در طول دو سال گذشته نسبت به مدیرعاملهای پیشین عملکرد خوبی داشتهاند. تلاشهای مؤثری در حوزه گردشگری و اقتصاد صورت گرفته است و نسبت به سالهای گذشته شرایط بسیار بهتری را شاهد هستیم.
درخواستها و چالشهای پیش روی صنعت واردات خودرو
محرمخانی با اشاره به مهمترین مطالبات فعالان این صنف از مدیریت جدید منطقه آزاد، بر چند نکته کلیدی تأکید کرد و افزود: اولین نکته ثبات قوانین و مقررات است زیرا بزرگترین خواسته ما از مدیرعامل محترم، ایجاد ثبات در ضوابط و قوانین واردات خودرو است. تغییرات مکرر و ناگهانی در این حوزه، بازار را دچار چالش و نوسانات قیمتی میکند. انتظار داریم حداقل برای یک دوره یکساله، قوانین واردات ثابت بماند تا بازار بتواند به تعادل برسد.»مورد بعدی تسهیل بروکراسی اداری است ، فرآیندهای اداری در حوزههایی مانند؛ شمارهگذاری و ترخیص خودرو بسیار پیچیده و زمانبر است و این بروکراسی سنگین، هم برای واردکنندگان و هم برای خریداران ایجاد درگیری و هزینه میکند. اگر این سیکل اداری تسهیل شود، هم به نفع مردم و هم به نفع صنعت خواهد بود.
او افزود: همچنین خدمات پس از فروش و اسقاط خودرو باید در اولویت قرار داده شود، ما در نامهای به دکتر کبیری خواستار ساماندهی دو موضوع مهم شدیم تا یک سیستم خدمات پس از فروش واقعی به گونهای که مردم بابت این خدمات هزینه منصفانهای پرداخت کنند ایجاد شود و در کنار آن اجرای صحیح طرح اسقاط خودروهای فرسوده با استفاده از ظرفیتهای خود جزیره کیش قرار گیرد و اگر قرار بر این است تا اسقاط اجرا شود، حتماً باید خودروهای فرسوده ناوگان عمومی و شخصی کیش نوسازی شوند که این کار تأثیر مستقیمی بر زیبایی و بهروزرسانی چهره جزیره خواهد داشت.
نقش بانکها در ارائه تسهیلات خرید خودرو
محرمخانی در پاسخ به این پرسش که بانکها چه نقشی در خرید خودرو برای کیشوندان داشتهاند، تصریح کرد: متأسفانه در یک سال و نیمی که واردات خودرو انجام میشود، بانکها هیچ تسهیلاتی به مشتریان ارائه ندادهاند. فروش خودرو تنها با شرایطی که خود شرکتها برای مشتریان فراهم میکنند انجام میشود و بانکها در این زمینه ورود نکردهاند که امیدواریم این رویکرد تغییر کند.
وی در پایان بار دیگر بر ضرورت کاهش بروکراسی و ثبات قوانین تأکید کرد و افزود: تغییرات ناگهانی در ضوابط، بازار را ملتهب و سرمایهگذار را دچار تردید میکند و ما انتظار داریم با مدیریتی واحد و باثبات، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این صنعت در کیش باشیم.
