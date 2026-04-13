علیرضا معقول، مدیرعامل املاک بزرگ کیش در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به وضعیت بازار سرمایه‌گذاری و خرید و فروش ملک در جزیره کیش در سال گذشته اظهار کرد: «سال ۱۴۰۴ از منظر بازار ملک، سالی متغیر بود و نوسانات متعددی را تجربه کردیم. معاملات در ابتدای سال وضعیت مطلوبی داشت، اما متأسفانه پس از جنگ ۱۲ روزه، جزیره با یک رکود دو تا سه ماهه مواجه شد.

رونق قابل توجه معاملات در سالی که گذشت

وی افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های مؤثر مدیرعامل منطقه آزاد کیش و ارائه بسته‌های تشویقی از جمله طرح‌های جایزه ساختمانی و مشوق‌های گردشگری (مانند طرح "گلوبال")، شاهد ورود چشمگیر گردشگران به جزیره بودیم. این موج سفرها تبلیغ بسیار مؤثری برای کیش در سطح ایران ایجاد کرد و مستقیماً بر حوزه سرمایه‌گذاری ملکی تأثیر مثبت گذاشت. گردشگری که زیبایی‌ها و ظرفیت‌های جزیره را از نزدیک می‌بیند، به طور طبیعی برای سرمایه‌گذاری در آن ترغیب می‌شود.

مدیرعامل املاک بزرگ کیش با اشاره به رونق قابل توجه معاملات در سه ماه پایانی سال، دلایل متعددی را برای جذب سرمایه‌گذاران به این جزیره برشمرد و ادامه داد: کیش در شرایطی که بسیاری از شهرهای بزرگ ایران با معضل آلودگی هوا و قطعی مکرر برق و آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند، توانست به تنهایی از این چالش‌ها مصون بماند. ما در کیش حتی یک دقیقه قطعی برق یا آب نداشتیم. اما مهم‌تر از همه، بحث امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اجتماعی در جزیره است که باعث شده سرمایه‌گذاران از سراسر کشور، دارایی‌های ثانویه خود را به سمت خرید ملک در کیش سوق دهند.



چشم‌انداز امسال و توصیه به سرمایه‌گذاران

معقول در پاسخ به این پرسش که آیا روند رو به رشد سرمایه‌گذاری در سال جدید نیز ادامه خواهد یافت، گفت: شواهد موجود، به ویژه در دو سه ماه اخیر، نشان‌دهنده اشتیاق بسیار بالای سرمایه‌گذاران به کیش است. این روند ادامه‌دار خواهد بود، زیرا کیش هنوز ظرفیت‌های رشد و پیشرفت فراوانی دارد. نکته مهم اینکه قیمت‌های فعلی ملک در بازار نسبت به دو سال پیش که سقف قیمتی را تجربه کرده بودیم، کاهش یافته و این موقعیت مناسبی برای خرید ایجاد کرده است.

وی در پایان با تأکید بر دو مزیت کلیدی سرمایه‌گذاری در کیش به فعالان این حوزه توصیه کرد: کیش دو امتیاز طلایی دارد: اول، شرایط رفاهی و امکانات عالی برای سکونت. دوم، نقدشوندگی بالای ملک. مردم در بسیاری از نقاط ایران می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، اما نقد کردن آن سرمایه ممکن است دشوار باشد. در کیش، به دلیل وجود بازار پویا و متقاضی دائمی، هر زمان که احساس نیاز کنید، می‌توانید ملک خود را به پول نقد تبدیل کنید. این مزیت، بزرگترین مشوق برای انتخاب کیش به جای سایر مقاصد سرمایه‌گذاری است.