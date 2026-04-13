علی حسنلو، معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، در گفت‌وگویی تفصیلی به تشریح عملکرد سال گذشته این حوزه پرداخت و از ثبت رکوردهای تاریخی در صنعت گردشگری جزیره خبر داد.

وی با بیان اینکه از ابتدای حضور مدیریت جدید، رویکرد رقابت با مقاصد منطقه‌ای نه صرفاً رقبای داخلی در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: برنامه‌محوری و استفاده از ابزار رویداد، الگوی اصلی ما شد. نتیجه این نگاه در نوروز سال گذشته با ثبت شلوغ‌ترین ایام تعطیلات سنوات گذشته نمایان شد.

حسنلو با استناد به سامانه آماری جزیره که از سال ۱۳۹۶ فعالیت دارد، تأکید کرد: تمامی آمارها مبتنی بر داده‌های رسمی این سامانه است.

به گفته وی، در نوروز امسال ضریب اشغال هتل‌ها دربازه زمانی ستاد سفر به ۸۵ درصد رسید و در روز ششم فروردین‌ماه، رکورد تاریخی اقامت در هتل‌های کیش با حضور ۱۴۹۹۷ نفر شکسته شد. همچنین در همان ایام، ۱۵۲ پرواز در یک روز به ثبت رسید که خود بی‌سابقه بوده است.

از بحران جنگ تا مثلث نجات

معاون گردشگری کیش با اشاره به وقوع جنگ ۱۲ روزه در منطقه آزاد کیش و تأثیر مستقیم آن بر صنعت گردشگری گفت: گردشگری اولین صنعتی است که با هرگونه درگیری آسیب می‌بیند و آخرین صنعتی است که بهبود می‌یابد و در این ایام اقامت هتل‌های جزیره از ۱۱ هزار نفر ناگهان به ۲۰۰ نفر کاهش یافت.

وی از طراحی مثلث نجات گردشگری کیش» خبر داد و افزود: سه ضلع افزایش پروازها، تبلیغات و برندسازی و تأمین مالی خرد این سه ضلع هستند که با همکاری "بلو بانک"، طرح اعتبار سفر اجرا شد که طی آن گردشگران در بدو ورود می‌توانستند تا ۱۵ میلیون تومان اعتبار دریافت کرده و در تمامی مراکز جزیره استفاده کنند. احراز هویت در عرض چند ساعت انجام می‌شد و هیچ پایانه‌ای در جزیره نبود که به این طرح متصل نشده باشد.

تبدیل ماه‌های کم‌رونق به پررونق

حسنلو با اشاره به نتایج این طرح‌ها گفت: در مردادماه سال گذشته با وجود جنگ، تنها یک درصد نسبت به مرداد ماه سال ۱۴۰۳ کاهش داشتیم، اما شهریور ماه به شلوغ‌ترین شهریور تاریخ کیش تبدیل شد. این روند در مهر و آبان ماه نیز ادامه یافت و هر دو ماه، رکورد پربازدیدترین دوره خود را شکستند.

وی یکی از دلایل این موفقیت را بالانس رویدادها و جابه‌جایی نمایشگاه‌ها به ماه‌های کم‌رونق سنتی دانست و افزود: با رگولاتوری رویدادها، شهریور، مهر و آبان را به های‌سیزن تبدیل کردیم که پیش از این تجربه نشده بود.

معاون گردشگری کیش با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۱۰ درصدی گردشگری برای ایام پیک سفرها گفت: «با وجود هدف ۱۰ درصدی، زیرساخت‌ها را برای ۲۰ درصد رشد آماده کرده‌ایم. چک‌لیست کاملی از نیازهای جزیره شامل آب، برق، مواد پروتئینی، آرد و دارو تهیه و برای تأمین آنها از مسئولان تعهد محضری گرفته شد. نتیجه این شد که در نوروز ۱۴۰۴ علی‌رغم ناترازی انرژی در کشور، جزیره کیش با کمترین قطعی آب و برق مواجه بود.

وی همچنین از انجام بزرگترین کاوش باستان‌شناسی ۳۰ سال اخیر در شهر تاریخی حریره و درجه‌بندی هتل‌های کیش پس از ۱۲ سال وقفه خبر داد.

برخورد قهری با دلالان و توصیه به گردشگران

حسنلو در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به معضل دلالی در حوزه گردشگری گفت: مجوز ۹۰ کانتر غیرمجاز باطل شده و به دادستانی و نیروی انتظامی معرفی شده‌اند. هرگونه اجاره موتورسیکلت به گردشگر ممنوع است و موتور مجاز برای این کار وجود ندارد؛ هرکس اقدام کند، متخلف محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر ایمنی تجهیزات گردشگری مانند پاراسل اظهار کرد: علی‌رغم تحریم‌ها، این تجهیزات از طریق کشورهای همسایه اورهال می‌شوند و تاکنون حتی حادثه جزئی در این حوزه نداشته‌ایم.

معاون گردشگری کیش در پایان به گردشگران توصیه کرد: خدمات گردشگری را حتماً به صورت آنلاین و پیش از سفر یا پس از استقرار در هتل از آژانس‌های معتبر خریداری کنند و از هرگونه خرید در مسیر فرودگاه یا مبادی ورودی خودداری کنند. سامانه ۱۲۴ به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت شکایات شهروندان و گردشگران در تمامی حوزه‌هاست.

