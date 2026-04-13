امیر علیشاهی، مدیرعامل جامعه حرفه‌ای هتلداران جزیره کیش، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا ضمن تقدیر از عملکرد مدیریت جدید منطقه آزاد کیش، بروکراسی اداری، مشکلات تأمین سوخت و قطع آب و برق هتل‌ها به دلیل بدهی‌های اندک را از مهم‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاران در جزیره عنوان کرد.

امیر علیشاهی با اشاره به روند رو به رشد فعالیت‌های اقتصادی در کیش گفت: مدیریت جدید منطقه آزاد کیش با رویکردی فعال، زمینه رونق اقتصادی جزیره را فراهم کرده است. برگزاری ایونت‌های مختلف، توجه به جذب سرمایه‌گذار و اجرای طرح‌هایی مانند؛ "بلوبانک" باعث شد شهریور ماه ۱۴۰۴ از نظر تعداد مسافر به عنوان یکی از بهترین دوره‌های گردشگری کیش ثبت شود.

طرح بلوبانک؛ رونق بازار بدون سود برای هتل‌ها

وی با اشاره به اجرای طرح بلوبانک تصریح کرد: این طرح توانست جزیره را از رکود ناشی از جنگ ۱۲ روزه خارج کند و به رونق بازار کمک قابل توجهی کرد، اما برای صنعت هتلداری چندان سودآور نبود.

به گفته وی، حدود ۸۰ درصد هتل‌ها با ارائه تخفیف‌های ویژه پذیرای مسافران بودند و درآمد حاصل از آن تنها هزینه‌های جاری هتل‌ها را پوشش داد و سود قابل توجهی نصیب هتلداران نشد.

او افزود: اگر سطح حمایت‌ها بیشتر بود، هتل‌ها نیز می‌توانستند از این طرح منتفع شوند.

بروکراسی اداری؛ مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاران

علیشاهی با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاران در توسعه کیش اظهار کرد: بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌توانستند سرمایه خود را به خارج از کشور منتقل کنند، اما ترجیح دادند در کشور فعالیت کنند و همین موضوع نشان‌دهنده نگاه ملی آنان است.

وی افزود: یک مجموعه هتلی می‌تواند برای ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کند، اما بروکراسی پیچیده اداری بزرگ‌ترین مانع فعالیت سرمایه‌گذاری در این بخش است.

این فعال در حوزه هتلداری ادامه داد: دریافت یک مجوز ساده اقتصادی در کیش گاهی تا یک سال زمان می‌برد، در حالی که در سرزمین اصلی چنین مشکلاتی کمتر دیده می‌شود.

به گفته او، برخی هتل‌ها هنوز موفق به دریافت مجوز بهره‌برداری نشده‌اند، اما همزمان ملزم به پرداخت مالیات و هزینه‌های آب و برق هستند. همچنین تمدید سالانه مجوزهایی مانند؛ استاندارد آسانسور و ثبت شرکت‌ها روندی طولانی و دشوار دارد.

قطع آب و برق هتل‌ها به دلیل بدهی‌های جزئی

مدیرعامل جامعه حرفه‌ای هتلداران کیش با انتقاد از نحوه برخورد با هتل‌ها گفت: در هفته گذشته آب و برق پنج هتل به دلیل بدهی حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان و در حضور مسافران قطع شد.

وی تأکید کرد: سرمایه‌گذاران نباید درگیر چنین مشکلاتی باشند و این موضوعات باید با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و شورای تأمین مدیریت شود تا هتلداران بتوانند بر ارائه خدمات تمرکز کنند.

چالش تأمین سوخت و اختلاف دستگاه‌ها

علیشاهی یکی دیگر از مشکلات هتلداران را تأمین سوخت عنوان کرد و افزود: با وجود برگزاری جلسات متعدد، همچنان اختلاف نظر میان دستگاه‌های مسئول وجود دارد. بر اساس مصوبه جدید، نصب کنتور بر روی ژنراتورها الزامی شده و هزینه هر کنتور حدود ۱۰۰ میلیون تومان است، اما اداره برق این کنتورها را تأیید نمی‌کند و همین موضوع باعث شده تخصیص سوخت به هتل‌ها با مشکل مواجه شود.

او افزود: به دلیل هزینه بالای مصرف گاز در کیش، بسیاری از هتل‌ها ناچار به استفاده از گازوئیل هستند و ادامه این وضعیت می‌تواند مشکلات جدی برای صنعت هتلداری ایجاد کند.

وی ابراز امیدواری کرد با ورود مسئولان منطقه آزاد، این اختلافات برطرف شود.

استانداردسازی هتل‌ها پس از سال‌ها وقفه

علیشاهی از اجرای طرح استانداردسازی هتل‌های کیش پس از سال‌ها خبر داد و گفت: برای نخستین بار پس از سال ۱۳۸۸، هتل‌ها ملزم به رعایت استانداردهای جدید شدند و چند هتل نیز به دلیل رعایت نکردن این استانداردها تعطیل شدند.

به گفته وی، اکنون هتلداران انتظار دارند مشکلات اداری آنان نیز کاهش یابد تا بتوانند خدمات با کیفیت‌تری ارائه کنند.

ظرفیت بالای کیش برای توسعه گردشگری

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری کیش اظهار کرد: این جزیره از نظر موقعیت جغرافیایی، زیبایی و آرامش در میان جزایر مطرح جهان قرار دارد. در حال حاضر ۵۸ هتل فعال و ۳۸ هتل در حال ساخت در کیش وجود دارد و به دلیل افزایش ساخت‌وسازهای مسکونی، در شرایط فعلی نیاز فوری به احداث هتل جدید احساس نمی‌شود، اما با توسعه گردشگری خارجی شرایط تغییر خواهد کرد.

وی مدل «هتل رزیدنس» Hotel Residence را به عنوان یکی از راهکارهای جدید سرمایه‌گذاری معرفی کرد و گفت: در این مدل بخشی از واحدهای هتل به فروش می‌رسد و مالکان می‌توانند مدت محدودی در سال از آن استفاده کنند و در سایر ایام واحدها در اختیار هتل قرار می‌گیرد. این شیوه می‌تواند به جذب سرمایه‌های جدید کمک کند.

رشد گردشگران خارجی در کیش

علیشاهی در پایان به افزایش ورود گردشگران خارجی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته تعداد گردشگران خارجی نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد رشد داشت و پروازهایی از کشورهایی مانند, تاجیکستان، عراق و عمان برقرار شد. همچنین برخی بانک‌ها نیز در حال برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌هایی مشابه بلوبانک هستند.

وی در پایان تأکید کرد: کاهش بروکراسی اداری می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران را افزایش دهد و به حرکت سریع‌تر چرخه اقتصادی جزیره کمک کند.

