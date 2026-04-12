وزیر جهاد کشاورزی:
بنیه امنیت غذایی کشور بسیار محکم است
وزیر جهاد کشاورزی گفت: بنیه امنیت غذایی کشور بسیار محکم است و با این حملات خدشه ای به آن وارد نمیشود، البته انصافاً شوق و عزم و اراده ملی مردم ستودنی است و همه پای کار ایران ایستادند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، غلامرضا نوری روز یکشنبه - 23 فروردین- در دیدار رئیسجمهور پزشکیان، با اشاره به اینکه برخی انبار کالاهای اساسی مورد هدف حمله دشمن قرار گرفت، اظهار داشت: بنیه امنیت غذایی کشور بسیار محکم است و با این حملات خدشه ای به آن وارد نمیشود، البته انصافاً شوق و عزم و اراده ملی مردم ستودنی است و همه پای کار ایران ایستادند.
وزیر چهاد کشاورزی با اشاره به تاثیرات منفی جنگ و تخریب صنایع فولاد و پتروشیمی کشور گفت: صنعت بستهبندی کالاهای اساسی از توقف این نوع صنایع متاثر شده است، البته با برنامهریزی به دنبال راههای جایگزین برای تسهیل بستهبندی و توزیع کالاهای اساسی هستیم.
نوری افزود: شرایط جنگ منطقهای و توقف تولیدات پتروشیمی مانند کود اوره باعث افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهانی شده است، البته با پیشبینیهای قبلی، 2 میلیون تومان کود خریداری شده، که به سرعت روند توزیع آن در کشور آغاز خواهد شد.
وی تصریح کرد: حدود 11 میلیون تن -تقریبا 12 کشتی- ذرت خریداری شده است که باتوجه به افزایش حملونقل و بیمه جنگ قیمت کنونی نسبت به سه ماه آینده، با قیمت مناسبتری خریداری شده است.
نوری به ذخایر مناسب کالاهای اساسی در انبارهای راهبردی و احتیاطی اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان، تامینکنندگان و توزیعکنندگان بخش کشاورزی در طول جنگ با عزم ملی پای کارامنیت غذایی کشورآمدند، اصناف و اتحادیهها همراهی کردند، کسی به دنبال سودجویی بیشتر نبود، ثبات قیمت، انصاف، تخفیف و افزایش ساعات کار در محل عرضه مواد غذایی در سراسر کشور، در بازار آرامش و ثبات و رضایتمندی مردمی ایجاد کرد.
وزیر جهاد کشاورزی با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای جنگ تحمیلی سوم به ویژه رهبر شهید حضرت آیت الله سیدعلی خامنهای، بیان کرد: بیش از 75 نفر از کارکنان، فعالان و بهرهبرداران بخش کشاورزی در جنگ اخیر شهید شدند، 6 تن در سازمان منابع طبیعی، یک نفر شهید در سازمان امور اراضی در حمله هوایی دشمنان به شهادت رسیدند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توسعه روابط با کشورهای همسایه گفت: با همه محدودیتهای ظرفیت حمل و نقل در دریاچه خزر با کشتیهای کوچک با ظرفیت 5 هزار تن، اما حداکثر ظرفیت کریدورهای منطقه را هم فعال کردیم و در ماههای آینده نیز فعال تر خواهد شد.
وی به توسعه تزانزیت در مسیر زمینی و ریلی اشاره کرد و گفت: تا چند هفته آینده مسیر حمل و نقل از آسیای مرکزی هم گسترش مییابد، مسیر ترکیه را فعال کردیم و روزانه 1200 تن کالای اساسی از بندر مرسین ترکیه وارد ایران میشود.
وزیر جهاد کشاورزی به ظرفیت مناطق آزاد تجاری اقتصادی در شمال کشور اشاره کرد و گفت: قرار شد یک ناوگان حمل و نقل زمینی و ریلی برای کالاهای اساسی از منطقه آزاد ماکو از سمت ترکیه راهاندازی شود که به تامین امنیت غذایی کشور بسیار کمک میکند.
نوری با بیان اینکه مراودات سه جانبه ایران، روسیه و چین ازهفته گذشته عملا شکل گرفته است، اظهار داشت: مسیرهای ترانزیت از قاره آمریکا کوتاهتر و مقرون به صرفهتر شده است، البته از ظرفیتهای بندر امام خمینی (ره) و چابهار در شرق و غرب تنگه هرمز همچنان با قدرت کامل استفاده میکنیم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته حدود 8 میلیون تن از بنادر خزر کالای اساسی وارد کشور شد، گفت: ظرفیت واردات از بندر انزلی حدود 15 میلیون تن است، اما ظرفیت حمل و نقل در دریای خزر و موجودی کالا اجازه فراتر را نمیدهد.
وی با بیان اینکه 85 درصد نیاز بازار محصولات کشور در داخل تولید میشود، گفت: ما فقط 15 درصد مایحتاج را وارد میکنیم، البته امسال بارندگی مطلوب است، پیشبینی میشود که سال زراعی و تولیدات خوبی در پیش داشته باشیم.
نوری به سوابق واردات گوشت قرمز از مسیر جمهوری آذربایجان اشاره کرد و گفت: سابقه همکاری خوبی با مغولستان و جمهوری آذربایجان داریم، از یک ماه آینده فصل تولید و واردات شروع میشود و این مسیر هم راهاندازی میشود.
وزیر جهاد کشاورزی به توسعه تجارت و ترانزیت با همسایگان اشاره کرد و افزود: سال گذشته به طور ویژه حجم تجارت در ساحل شمالی کشور و تردد کامیونها افزایش یافت که برای ساکنان و فعالان اقتصادی استانهای شمالی این تحول کاملا محسوس بود، این روند امسال به ویژه در6 ماهه دوم، فعالتر خواهد شد.