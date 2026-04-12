حمایت 57 هزار میلیارد ریالی بانک کشاورزی از توسعه مکانیزاسیون و فناوری در بخش کشاورزی
بانک کشاورزی در سال 1404 با پرداخت بیش از 57 هزار میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون، نقش مهمی در توسعه کاربرد ماشین آلات و فناوری در بخش کشاورزی و صنایع مرتبط داشته که این امر، یکی از زیرساخت های کلیدی ارتقای بهرهوری و مدیریت پایدار منابع است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک در سال 1404 با روندی صعودی نسبت به سال 1403 و در راستای حمایت هدفمند از تولید و توسعه پایدار بخش کشاورزی، بیش از 57 هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب 9300 فقره وام برای خرید انواع ماشینآلات و ادوات نوین کشاورزی پرداخت کرده است.
بر اساس این گزارش، عملکرد بانک کشاورزی در تامین مالی حوزه مکانیزاسیون کشاورزی، به معنای تسهیل دسترسی بهرهبرداران به فناوریهای جدید و افزایش ضریب مکانیزاسیون است که این امر اثرات مثبت گسترده ای از جمله ارتقای کارایی عملیات زراعی و باغی، حفاظت از خاک و منابع پایه، بهبود مدیریت مصرف نهادهها و افزایش بهره وری آب، کاهش هزینههای تولید و ارتقای راندمان اقتصادی واحدهای صنعتی کشاورزی دارد.
شایان ذکر است در شرایطی که بخش کشاورزی کشور با چالشهایی همچون محدودیت منابع آبی، تغییرات اقلیمی و ضرورت افزایش تولید پایدار مواجه است، توسعه ناوگان ماشین آلات و ادوات کشاورزی و کاربرد هوشمندانه فناوری در صنایع تبدیلی و تکمیلی می تواند در مسیر مدیریت منابع و تحقق امنیت غذایی کشور بسیار راهگشا باشد.