تامین و واگذاری زمین ۱۵۰ هزار خانوار مشمول طرح جوانی جمعیت
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ضمن اعلام تامین و واگذاری زمین به ۱۵۰ هزار خانوار مشمول طرح جوانی جمعیت از تامین اراضی ۴۵ هزار واحد مسکن محرومان و تحویل آن به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در جزئیاتی از تامین زمین قانون جوانی جمعیت و مسکن محرومان را تشریح کرد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: سازمان در انجام تکالیف خود در اجرای قانون تامین زمین برای طرح جوانی جمعیت، زمین بالغ بر ۱۵۰ هزار خانوار مشمول این طرح را تامین کرد و واگذاری زمین نیز به این خانوارها انجام شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اجرای قانون جوانی جمعیت با تلاش فراوان در حال انجام است در خصوص مسکن محرومان و تکلیفی که از سنوات گذشته برعهده سازمان ملی زمین و مسکن نهاده شده است، توضیح داد: با تاکید رییس دولت چهاردهم و وزیر راه و شهرسازی، موضوع مسکن محرومان در کنار سایر تکالیف توسط سازمان ملی زمین و مسکن در حال انجام است.
به گفته نبیان، تاکنون زمین به تعداد احداث ۴۵ هزار واحد مسکن محرومان تامین و تحویل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شده است. بنیاد مسکن نیز با کمکهای مردمی و حساب ۱۰۰ امام (ره) و تسهیلات کمبهره این اراضی را تبدیل به واحد مسکونی کرده و تحویل مشمولان این طرح قرار خواهد داد