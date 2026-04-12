رسول قربان‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به اظهارات وزیر نفت مبنی بر اینکه ترمیم و بازسازی مراکزی که در پی حمله دشمن آمریکایی - صهیونی آسیب دیده‌اند، ازجمله اولویت‌های مهم امسال وزارت نفت به شمار می‌آیند، گفت: بیانات راهبردی و مسئولانه وزیر نفت در خصوص بازسازی مراکز آسیب‌دیده، نشان‌دهنده تعهد و عزم جدی ایشان در مسیر تأمین پایدار نیازهای اساسی کشور است.

وی با اشاره به اینکه صبانفت با درک اهمیت این مقطع و با اتکا به توانمندی‌های خود، آمادگی دارد در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت نفت، نقش‌آفرینی مؤثری در فرآیند بازسازی ایفا کند، افزود: ما به عنوان بازوی اجرایی مجموعه صنعت نفت در حوزه ساخت و ساز، آمادگی عملیاتی خود را برای ورود به مأموریت بازسازی و ترمیم مراکز آسیب‌دیده صنعت نفت در چارچوب سیاست‌ها و اولویت‌های ابلاغی وزارتخانه اعلام می‌کنیم.

وی تاکید کرد: صبانفت، با تکیه بر تجربه اجرایی، توان مهندسی و زیرساخت‌های مدیریتی خود، قادر است در کوتاه‌ترین زمان ممکن در فرآیند ارزیابی، طراحی، اجرا و تحویل پروژه‌های بازسازی نقش‌ مؤثر داشته باشد.

قربان‌نژاد با تاکید بر اینکه رویکرد ما در این مسیر، اجرای بازسازی به‌صورت هدفمند و مبتنی بر ارتقای استانداردها، افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها و کاهش ریسک‌های آتی خواهد بود، گفت: ما فقط بدنبال بازگرداندن شرایط به وضعیت پیشین نیستیم، بلکه تلاش خواهیم کرد از این فرصت برای اصلاح، بهینه‌سازی و ارتقای کیفی زیرساخت‌ها استفاده کنیم تا در آینده، با کمترین آسیب‌پذیری و بیشترین بهره‌وری مواجه شویم.

وی ادامه داد: تجربه‌های گذشته نشان داده که در شرایط بحران، سرعت عمل در کنار دقت و انسجام تصمیم‌گیری، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت پروژه‌ها دارد. بر همین اساس، در صبانفت ساختار اجرایی را با ایجاد نظام مدیریت یکپارچه پروژه و استفاده از ابزارهای نوین به گونه ای بازطراحی کرده‌ایم که آمادگی لازم برای ورود به چنین مأموریت‌هایی به‌صورت عملیاتی ممکن و میسر باشد به‌گونه‌ای که بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، از مرحله ارزیابی خسارات تا طراحی و اجرای عملیات بازسازی، به‌صورت منسجم و هماهنگ عمل کنیم.

مدیرعامل صبانفت تأکید کرد: نیروهای متخصص، باتجربه و متعهد صبانفت، در سال‌های گذشته در پروژه‌های متعدد، توانایی خود را به اثبات رسانده‌اند و امروز نیز این ظرفیت ارزشمند، آماده ایفای نقش در یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های صنعت نفت کشور است. باور داریم که با اتکا به این سرمایه انسانی، می‌توان به نتایجی که مدنظر وزیر محترم نفت است، دست یافت.

قربان‌نژاد در ادامه با اشاره به اینکه موفقیت در پروژه‌های بازسازی، نیازمند یکپارچگی در تصمیم‌گیری و هم‌افزایی میان تمامی ارکان ذی‌ربط در مجموعه وزارت نفت است، گفت: با توجه به گستردگی مراکز آسیب‌دیده و محدودیت‌های زمانی و منابع، ضروری است که پروژه‌ها بر اساس شاخص‌هایی نظیر میزان اهمیت راهبردی، سطح آسیب‌دیدگی و تأثیر بر زنجیره تأمین، به‌صورت دقیق اولویت‌بندی شوند. این موضوع می‌تواند به تمرکز بهتر منابع و دستیابی سریع‌تر به نتایج ملموس کمک کند و در همین راستا، صبانفت آمادگی دارد در این زمینه، نقش فعال و سازنده‌ای ایفا کند.

مدیرعامل صبانفت با تأکید بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در چنین شرایطی اظهار داشت: در کنار مأموریت‌های فنی و اجرایی، مسئولیت اجتماعی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بازسازی مراکز آسیب‌دیده، تأثیر مستقیمی بر زندگی کارکنان و خانواده‌های آنان دارد و از این منظر، این اقدام می‌تواند گامی در جهت بازگرداندن آرامش و ثبات به جامعه خصوصا خانواده بزرگ صنعت نفت محسوب شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اطمینان داریم که با همدلی، انسجام و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، می‌توان این مرحله را با موفقیت پشت سر گذاشت و زیرساخت‌هایی مستحکم‌تر و کارآمدتر برای آینده کشور ایجاد کرد.

