به گزارش ایلنا، «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشستی با حضور رئیس جمهور و اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تشکیل «قرارگاه مرکزی» از روز نخست جنگ تحمیلی اظهار کرد: جلسات وبیناری و حضوری مستمر با مدیران کل استانی و معاونین وزارتخانه برگزار می‌شد، هر سه ساعت یک‌بار گزارش ۲۶ قلم کالای اساسی را از تمام استان‌ها دریافت کرده و با شناسایی کمبود‌های احتمالی، بلافاصله برای رفع آن‌ها اقدام می‌کردیم.

وی افزود: در راستای تامین نیاز مردم با همکاری مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی، در برخی موارد کارخانجات اقدام به فعالیت سه شیفت کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به لزوم نگاه ملی به صنایع مادر و کلیدی، آسیب دیده در جنگ تحمیلی اضافه کرد: مجموعه‌های بزرگ تأمین‌کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع هستند که امیدواریم با جبران خسارات وارده، امکان بازسازی و بازگشت به چرخه تولید فراهم شود.

وی با تأکید بر توانمندی‌های فنی و مهندسی کشور، اطمینان داد: همانطور که پس از انقلاب اسلامی، ظرفیت تولید صنایع به مراتب افزایش یافته است با تلاش و همت دولت و همکاری بخش خصوصی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده را نیز ترمیم و به مدار تولید بازخواهیم گرداند.

به گفته اتابک، جلسات مختلفی از جمله ارزی با نهادهای مربوطه و مدیران واحدهای آسیب دیده برگزار و نسبت به بررسی و تخصیص ارز واحدها پیگیری می‌شود.

وی بر پیگیری وضعیت معیشتی و اقتصادی نیروی کار واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب دیده از حملات پرداخت و خاطرنشان کرد: مقرر شده است تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری کارگران تمهیدات لازم را اتخاذ کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تسهیل واردات مواد اولیه کارخانجات و بنگاه های اقتصادی در جنگ تحمیلی خبر داد و یادآور شد: با هماهنگی سازمان توسعه تجارت و گمرک جمهوری اسلامی تسریع در ترخیص صورت گرفت تا تولید بدون وقفه ادامه یابد.

وی به اختصاص سرفصل جدید منابع برای بازسازی صنایع آسیب دیده پرداخت و تصریح کرد: مقرر شده است بر اساس اولویت، اقدامات فوری‌ ضروری برای کارخانجات تولیدی و صنعتی انجام شود.

اتابک همچنین خواستار پیگیری و تسریع بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت به واحدهای تولیدی و صنعتی شد.

