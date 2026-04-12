پایداری شبکه برق شهر تهران با تلاش ۵ هزار نیروی عملیاتی

سخنگوی صنعت برق در استان تهران گفت: علیرغم تمرکز ۵۰ درصد آسیب‌های کل کشور در استان تهران، پایداری شبکه با تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های عملیاتی و قابلیت‌های فنی و مهندسی حفظ شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، کامبیز ناظریان، سخنگوی صنعت برق در استان تهران، با تشریح آخرین وضعیت پایداری شبکه پس از حوادث اخیر اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد از آسیب‌دیدگی شبکه برق در کل کشور طی حملات دشمن، مربوط به استان تهران بوده است. با این حال، با تلاش شبانه‌روزی بیش از ۵۰۰۰ نفر نیروی عملیاتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و قابلیت‌های مهندسی، موفق شدیم در میانگین زمانی کمتر از یک ساعت، خاموشی‌های رخداده را برطرف کنیم.

وی مجموع اصابت‌ها به شبکه برق استان تهران را ۱۰۶۷ مورد اعلام کرد و افزود: در مجموع، در مجموع حدود ۷ هزار میلیارد تومان خسارت به شبکه برق استان وارد شده است.

سخنگوی صنعت برق در استان تهران در انتها با تأکید بر استمرار خدمات‌رسانی تصریح کرد: در حال حاضر، برنامه‌ریزی لازم جهت شروع بازسازی اساسی شبکه‌های آسیب‌دیده به عنوان اولویت اصلی در دستور کار قرار گرفته است تا پایداری بلندمدت شبکه تضمین شود.

