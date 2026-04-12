اشتغال کارکنان محفوظ است؛ شایعات تعدیل نیرو بی‌اساس است
روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان در اطلاعیه شماره ۴ با رد شایعات مربوط به تعدیل نیرو، اعلام کرد که از لحظات نخست حادثه اخیر، تمامی ظرفیت‌های سازمان با پشتیبانی دولت و نهادهای مسئول برای حفظ معیشت و اشتغال کارکنان و پیمانکاران بسیج شده و هیچ برنامه‌ای برای کاهش نیرو وجود ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، متن اطلاعیه شماره ۴ به شرح زیر است؛

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

پیرو دغدغه‌های مطرح‌شده در خصوص وضعیت نیروی انسانی و انتشار برخی شایعات مبنی بر تعدیل پرسنل زحمتکش فولاد خوزستان پس از حمله ناجوانمردانه اخیر؛ حمله‌ای که مستقیماً سفره و معیشت کارکنان و کارگران شریف این مجموعه را هدف قرار داده است، موارد زیر به استحضار می‌رسد:

به اطلاع کلیه همکاران می‌رساند که از همان لحظات ابتدایی حادثه، مطابق با رویکرد همیشگی سازمان در ارج نهادن به عنصر بی‌بدیل «سرمایه انسانی»، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای حمایت و حفظ معیشت کارکنان و پیمانکاران آغاز گردید. این پیگیری‌های مجدانه، هم‌اکنون نیز با حمایت‌های ویژه استاندار محترم خوزستان و وزیر محترم صمت با جدیت تمام در جریان است.

لذا مجدداً و با قاطعیت تاکید می‌گردد: در سایه حمایت‌های دولت محترم و نهادهای مرتبط، کلیه تمهیدات لازم جهت حفظ اشتغال اندیشیده شده و هرگونه برنامه برای تعدیل یا کاهش نیرو قویاً منتفی است. با توکل به خداوند متعال، تحقق حمایت‌های حاکمیتی و با همت جهادی شما کارکنان عزیز که همواره ستون‌های استوار فولاد خوزستان در دستیابی به قله‌های افتخار بوده‌اید، از این شرایط دشوار نیز با سربلندی عبور خواهیم کرد و به روزهایی روشن‌تر از گذشته سلامی دوباره خواهیم داد.

در پایان، با توجه به شرایط حساس کنونی، از کلیه همکاران گرانقدر (اعم از نیروهای شرکتی و پیمانکاری) تقاضا می‌شود ضمن حفظ آرامش کامل، از توجه به شایعات بی‌اساس در فضای مجازی اکیداً اجتناب نمایند. انتظار می‌رود با تکیه بر اعتماد همیشگی و اثبات‌شده‌ی خود به گروه مدیریتی شرکت، اخبار و اطلاعات صحیح را تنها از مجاری رسمی و قانونی فولاد خوزستان پیگیری فرمایید.

